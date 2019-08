Mai mult, vedeta a ținut să precizeze că decizia ei nu are nicio legătură cu divorțul.

„Da, așa e, am încercat botox la aproape 42 de ani și chiar nu trebuie să dau explicații pentru asta. Nu are nicio legătură cu divorțul ci doar cu faptul că vreau să previn îmbătrânirea fetei, atât cât pot, fără a umbla la trăsăturile mele natural.Cred că am un an de zile de când mă tot interesez despre această procedură și trebuie să înțelegeți că botoxul nu umple nimic, nici riduri, nici buze și nici pomeți. Acela care vă sperie pe voi este acidul hialuronic. Acela se pune în buze și nu este nimic neregulă nici cu el, dacă este folosit cu bun simț”, a scris Ioana Ginghină pe contul de socializare.

Citeşte şi:

Regizorul TVR Iași Tudor Axinte și soția lui au murit într-un accident de motocicletă

CRBL, dezvăluiri neașteptate despre afinitatea lui pentru manele și motivul pentru care nu s-a adaptat în Spania, unde emigrase!

MasterChef, sezonul 7, începe pe 9 septembrie. De la ce oră va fi difuzat show-ul

GSP.RO Ilie Dumitrescu a luat foc! L-a distrus pe Gigi Becali