Ce spune Ioana Ignat, după accidentarea iubitului ei, Sebastian Dobrincu, la Survivor 2023: „Pentru mine e un câștigător, orice ar fi”

Anunțul accidentării lui Sebastian Dobrincu a întristat-o pe Ioana Ignat, care a trăit intens tot parcursul lui în competiția din Republica Dominicană. Înainte ca acesta să se întoarcă acasă, în România, cântăreața a făcut declarații despre iubitul ei.

Ea îl vedea pe Sebastian Dobrincu marele câștigător Survivor România 2023. „Sunt foarte mândră de el și de toată prestația lui. M-a întristat foarte rău să văd că s-a accidentat. Din păcate se întâmplă și lucruri neprevăzute. Acesta a fost singurul impediment să nu câștige Survivor.

Cel mai important acum e să se facă bine. Pentru mine e un câștigător, orice ar fi”, a declarat artista, conform protv.ro.

Povestea de iubire dintre Ioana Ignat și Sebastian Dobrincu

Ioana Ignat este una dintre cele mai de succes artiste din România, devenind faimoasă după ce a terminat concursul „Vocea României”, de la PRO TV. Sebastian Dobrincu este un afacerist de succes. La vârsta de 24 de ani, Sebastian este milionar și este fondatorul a trei companii.

„Anul trecut am filmat un videoclip împreună, la piesa „Inima naivă”, și anul acesta a fost lansat. Sper că a plăcut fanilor noștri. (…) Noi ne știam de ceva timp, cu ceva vreme înainte, însă la filmările pentru videoclip s-a înfiripat ceva între noi. Atunci m-am îndrăgostit eu de el, nu știu el”, a spus artista pentru Click, în ianuarie 2021.

Sebastian Dobrincu s-a întors în România, după accidentarea la Survivor 2023

Tânărul antreprenor a mers deja la spital, în România. Medicii i-au pus deja un prim diagnostic, potrivit declarațiilor antreprenorului, ei au spus că ar putea fi vorba despre o ruptură de placă plantară, dar va primi răspunsul final după rezultatul RMN-ului.

„Diagnosticul urmează să îl aflăm după RMN. Abia ce l-am făcut. Ruptură de placă plantară. Am șuruburi. Nu mai am lacrimi de vărsat, am plâns în hotel în Domincană. Am vrut să stau acolo să trăiesc experiența vieții. Eu m-am urcat pe pilonul de lemn și am alunecat. M-am dus pe spate, am căzut, dar era o bucată de lemn și mi-am prins glezna acolo, iar când m-am întorc”, a mai povestit Sebastian Dobrincu, ieri la Pro TV.

Cum s-a accidentat Sebastian Dobrincu la Survivor România 2023

În ediția de luni, 16 ianuarie, Faimoșii și Războinicii s-au luptat pentru provizii. Sebastian Dobrincu și Alin Chirilă au încercat să aducă punct echipei lor, însă tânărul antreprenor s-a accidentat la numai câteva secunde de la începerea probei. Concurentul din echipa Faimoșilor s-a lovit la picior și a căzut de la înălțime prăbușindu-se pe nisip. Medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor.

Sebastian Dobrincu nu putea să se mai deplaseze din cauza durerii, iar colegii săi au intrat în panică. „Sebastian a suferit o accidentare. Imediat a intervenit doctorul nostru și coechipierii lui au sărit acolo. El astăzi nu va mai participa la joc”, a spus Daniel Pavel, prezentatorul show-ului de la PRO TV, Survivor România 2023. Concurentul din echipa Faimoșilor a fost transportat la spital, unde a primit îngrijiri medicale.

