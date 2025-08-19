Ce a scris Maria de la Insula iubirii 2025 în scrisoarea pe care i-a dat-o lui Cătălin. Reacția lui Marius Avram

Sezonul 9 al reality-show-ului Insula iubirii continuă să surprindă cu momente tensionate și dezvăluiri neașteptate. După ce Ella și ispita Teo au trecut la un alt nivel al relației lor, acum a venit rândul Mariei să își lase sentimentele la vedere. Soția lui Marius s-a apropiat tot mai mult de ispita Cătălin, iar gesturile tandre dintre cei doi nu mai pot fi ignorate.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

De o bună perioadă, fanii emisiunii au observat că între Maria și Cătălin s-a creat o legătură specială. Inițial, totul părea o simplă apropiere, însă acum, cei doi au dezvoltat chiar și un limbaj secret pentru a comunica. Pentru a evita camerele de filmat, Maria și ispita își scriu bilețele pe care le lasă ascunse în baie, pentru a putea fi citite pe ascuns.

Recent, Maria a făcut un pas și mai îndrăzneț. Ea i-a scris lui Cătălin o scrisoare în care își mărturisește deschis sentimentele. Concurenta recunoaște că se simte foarte bine lângă ispita care i-a luat mințile și spune că, dacă s-ar fi întâlnit în afara emisiunii, „lucrurile ar fi stat complet diferit”.

Recomandări Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”

„Cătă… îmi e greu să țin frâu sentimentelor. Ești minunat și chiar mă bucur că te-am întâlnit. Cu siguranță dacă eram afară lucrurile stăteau diferit. Încerc să îmi dau seama ce mi se întâmplă dar mă simt copilă în preajma ta. (…)”, a scris Maria în scrisoarea secretă.

Reacția lui Marius de la Insula iubirii 2025

Însă bilețelul secret nu a ajuns doar la destinatar. Marius, soțul Mariei, a descoperit scrisoarea, iar reacția sa a fost una de șoc. Imaginile cu Maria și Cătălin, dar și mesajele dintre ei, l-au lăsat fără cuvinte și au reaprins tensiunile pe insulă.

„Bă, nevastă-mea să facă treaba asta, mă? Soția mea, mă? Nu am cum să mă uit, nu pot frate, mă doare. Am dat-o jos (n.r. verigheta)… Divorț! Despărțire, ce să însemne? Sunt bulversat rău. S-a testat până… Și-a găsit sufletul pereche”, a spus Marius.

Pe măsură ce zilele trec, spiritele se încing tot mai tare la Insula iubirii 2025, iar noile apropieri dintre concurente și ispite par să zguduie din temelii relațiile formate înainte de experiment.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE