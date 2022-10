Pentru Fanatik, Mario Mutu a dat de înțeles că nu s-a implicat în proces, că părinții lui au știut mai bine situația. „Niciunul dintre ei nu este ipocrit. Una este ce se scrie în ziare, alta e ce se întâmplă pe bune. Eu, să fiu sincer, nici nu citesc ziarele, nu mă interesează. Dar în ziare e ceva, viața reală este altceva. Nu știu! Nu mă interesează. Nu e că nu vreau să zic, dar nu știu.

Eu chiar le am pe ale mele. Procese… eu nu am făcut rău nimănui, niciodată, din punctul ăsta de vedere al procesului lor și treburile lor sunt mari. Eu sunt mare, ei sunt mari. Este normal… Tata are soție frumoasă, copil frumos, frățiorul meu, Tiago. Fiecare cu treburile lui. Ce se întâmplă în ziare, ce scrie lumea nu mă interesează și nici nu vreau să știu”, a explicat Mario Mutu.

Tânărul, care acum locuiește în România după o perioadă în Italia, nu profită de faptul că e copilul unor celebrități. „Nu suntem niciunul vedetă aici. Vedetele sunt altundeva! Sunt în America, sunt unde vreți, dar nu sunt în România. Sunt mândru de chestia asta (n.r. că sunt părinții mei) și îi respect, dar nu ajunge pentru mine doar să fiu băiatul cuiva. Am tot repectul, și toată mândria, și toată iubirea față de ei, maxim, pe viață. Mă mândresc cu chestia asta, dar nu în sensul arogant.

Nu mă duc într-un club și zic că intru pentru că sunt băiatul lui Mutu. Chiar dacă, până la urmă, a făcut ceva cu cariera lui, ceva mare mai ales în țara asa, dar și în afară. Și trebuie să îi mențin imaginea. Nu pot să îi murdăresc eu imaginea”, a mai explicat băiatul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu.

Întrebat despre viitorul lui, Mario Mutu a dezvăluit că s-a înscris la facultate, a înțeles că studiile superioare sunt importante. „M-am înscris la facultate deja. Nu dau detalii. Facultatea este planul B pentru mine. Sunt niște hârtii care îți aduc plusuri. Ai mei normal că mi-au zis să mă duc la școală și m-am și dus la școală.

Așa cum orice părinte, să zicem că orice părinte, ar spune chestia asta. I-am ascultat, nu i-am ascultat. Ideea este că s-a terminat cu bine. Și timpul nu-l pierdem. Eu am un tatuaj pe piept cu scris în spaniolă care înseamnă: Trăiești fără regrete”, a explicat Mario pentru fanatik.ro.

