Aura Șova, câștigătoarea sezonului 12, și Marius Manole au oferit telespectatorilor emoții puternice în marea finală, pe piesa „Vai, sărmană turturică”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Oamenii m-au mai văzut dansând. Dar cred că atunci a fost vorba despre emoția momentului, cu finala, contextul, melodia frumoasă și foarte bună…A fost ideea lui Tudor, el m-a chemat acolo și, da, au fost multe reacții pro, dar și contra. Unii au spus că am măsluit finala și că datorită mie s-a câștigat. Ceea ce nu este adevărat, bineînțeles.

Eu cred că am colaborat foarte bine cu Aura, cu artista care a câștigat, și ne-a ieșit un moment spectaculos. Unii oameni nu înțeleg că acela e un show de televiziune, nu doar un concurs de voci’, a spus Marius Manole, pentru revista VIVA!

Mulți au observat atunci relația frumoasă de prietenie și respectul pe care și-l poartă reciproc Tudor Chirilă și Marius Manole.

De asemenea, Marius Manole a vorbit despre relația pe care o are cu Tudor Chirilă. „Să știi că noi o prietenie nu avem neapărat. Nu ne vizităm…A, ba da, ne-am vizitat. Este vorba de un respect pe care-l avem unul față de celălalt. Eu respect foarte mult munca lui, e un profesionist și ia lucrurile în serios atât în teatru cât și în muzică. Probabil că și el apreciază ce fac eu și din respectul acesta s-a legat o relație în timp.

Când îmi iese un lucru bun, îi scriu, când îi iese lui un lucru bun îmi scrie. Amândoi am luptat împreună, pe metereze, în Piața Victoriei, când erau nebunii și nenorociri în politică și am ținut aproape. Și asta ne-a unit, că aveam aceleași gânduri’, a declarat Marius Manole, pentru sursa citată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE