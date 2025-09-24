Prezentă marți seară, la Ceaiul cu vedete de la ora 5 oferit de Baroneasa de Brattleby la București, Mihaela Tatu a vorbit despre revenirea în televiziune.

„Habar n-am! Nu știu! Oricum după ultima experiență pe care am avut-o și insistențele și tot…Nu, nu!… În acest moment sunt aici, mă bucur, am întâlniri frumoase.

Eu mă las purtată de evenimente. Las viața să curgă. Uite, am venit acum aici la ceai, după ce am fost la un curs de comunicare la Londra și la un concert la Covent Garden”, a spus Mihaela Tatu, pentru Click.

Mihaela Tată locuiește la Oradea, acolo unde s-a mutat în urmă cu 12 ani. „Eu locuiesc în Oradea de 12 ani. Nu m-am întors la București. Însă, așa cum sunt acum aici la București, așa sunt peste tot. Ieri am venit în București de la Londra, trebuie să plec la Brașov unde am nunta unuia dintre finii mei, după aceea ajung la Arad, Timișoara și la Cluj.

Culmea e că ori de traversezi Bucureștiul dintr-un capăt în altul și s-ar putea să-mi ia o oră și, ori de iau avionul și mă duc la Oradea tot atât fac. E același lucru!”, a mai spus Mihaela Tatu, pentru Click!