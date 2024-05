Mihai Dragomir, câștigătorul „Chefi la cuțite”, a mai participat și în urmă cu 6 ani la show-ul culinar de la Antena 1, însă a fost eliminat în bootcamp. A dorit să revină în emisiune pentru a-și demonstra abilitățile gastronomice și a reușit chiar să plece acasă cu marele premiu de 30.000 de euro.

În cadrul filmulețului postat pe TikTok, Mihai Dragomir a recunoscut că nu are cea mai bună părere despre foștii jurați. El consideră că Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu nu jurizau corect.

„Salutare! Am revenit să lămuresc conflictul ăsta cu Chefii, pentru că am primit foarte multe mesaje cum că sunt ipocrit, cum că eu când m-am înscris la concurs erau foștii Chefi – da, așa era, când m-am înscris la concurs erau foștii Chefi, dar m-am înscris pentru mine. Eu am mai fost acolo acum 6 ani și am fost cumva dezamăgit de jurizare. Și atunci m-am uitat la emisiune și de multe ori jurizările mi s-au părut nedrepte. Și din prisma asta nu-mi plac Chefii.

Dar eu m-am reînscris la concurs pentru mine. Ca să fac o performanță și să-mi demonstrez mie că nu mai sunt acolo unde eram acum șase ani, când am fost la concursul ăsta. Cred că am făcut alegerea înțeleaptă. Mie, personal, mi se par mai OK Chefii din această ediție și plus de asta nu aveam să particip oricum la MasterChef, pentru că este un concurs pentru bucătari amatori și eu deja profesez ca bucătar și asta n-ar fi fost corect”, a explicat câștigătorul emisiunii culinare, prin intermediul unui clip video postat pe TikTok.

Mihai Dragomir a câștigat „Chefi la cuțite” 2024, sezonul 13

În finala „Chefi la cuțite”, sezonul 13 trei concurenți s-au luptat pentru marele premiu: Mihai Dragomir, Lăcrămioara Pintilie și Lucica Susanu. După o probă dificilă în care au avut de gătit mai multe preparate cu echipele pe care și le-au format, Mihai Dragomir, Lăcrămioara Pintilie și Lucica Susanu au primit note din partea juraților, care au dezvăluit că desertul a făcut diferența între ei.

Mihai Dragomir a obținut cel mai mare punctaj și a câștigat „Chefi la cuțite”. Prezentatoarea Irina Fodor a fost cea care i-a înmânat trofeul. Emoționat, concurentul abia a putut face câteva declarații.

„Am câștigat premiul cel mare, nu îmi vine să cred. Parcă m-a lovit un tsunami, m-au lăsat picioarele. Sunt în stare de șoc. Am câștigat războiul, i-am făcut mândri pe chefi. Nu îmi vine să cred că premiul îmi aparține, că pe farfuria asta scrie Mihai Dragomir.

Chef Mihai Dragomir. Toată munca pe care am depus-o, de acum șase ani de când am fost eliminat din bootcamp, am muncit pentru acest titlu”, a declarat Mihai Dragomir, la Chefi la cuțite.

Povestea lui Mihai Dragomir

În vârstă de 24 de ani, Mihai Dragomir a dezvăluit la preselecții cum și-a descoperit pasiunea pentru gastronomie.

„Am început să gătesc în vacanța de vară. După ce am terminat școala, am început să lucrez într-un bistro unde făceam multă pizza, șnițel, mâncare confortabilă pentru toți, dar nu era ceea ce îmi doream eu. Atunci am ales să plec, să mă mut la București.

Mi-am găsit o școală, mi-am găsit un job în unul dintre cele mai bune restaurante la momentul respectiv pe piață. Este un restaurant de fine dinning. Am plecat de jos, pe secțiunea de salate, apoi am trecut la carne.

Se auzea vorba prin Constanța că a venit un mare chef de la Londra: Alex Crăciun. Mi-am depus CV-ul, voiam neapărat să ajung acolo! Și în cele din urmă m-au contactat. Am lucrat alături de el 8 luni”, a povestit Mihai Dragomir, la „Chefi la cuțite”.

„Au fost 8 luni ca la armată! Începeam la ora 8.00, terminam la 1.00. Lucram 5 zile pe săptămână, pauzele erau rare. Terasa avea 300 de locuri, iar preparatele erau foarte complexe. Simțeam că pot să lucrez oriunde ca bucătar, dar nu mă vedeam niciodată chef. Mi-a ieșit în cale un job, pe postul de chef, restaurantul ăsta mi-a oferit mie cam tot ce mi-am dorit de la mine. Merge surprinzător de bine pentru primul an. Am fost și la câteva competiții internaționale. Am fost la Olimpiada Gastronomică de la Stuttgart cu echipa națională de juniori. Sunt foarte pasionat și am încercat să fac multe chestii într-un timp scurt”, a adăugat el.

