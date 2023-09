Figură emblematică în lumea televiziunii din România, Mona Nicolici, a fost invitata lui Adrian Artene în cadrul podcastului „ALTCEVA”. Jurnalista a debutat la Antena 1, iar în urmă cu 20 de ani, atunci când PRO TV și Antena 1 erau cele mai urmărite posturi de televiziune.

Cunoscuta prezentatoare de știri a făcut parte din echipa Antenei 1 din 1992 până în anul 2001. Apoi a fost jurnalist și prezentator de știri la B1 TV, pentru ca din 2004 până în 2006 să fie consilier de comunicare al ministrului economiei de la acea vreme.

Ulterior, din 2006 și până în 2020 s-a alăturat echipei OMV Petrom, unde a dezvoltat numeroase proiecte de responsabilitate socială. Timp de 14 ani, cât a condus departamentul de sustenabilitate şi CSR al OMV Petrom, a fost implicată în proiecte precum „Ţara lui Andrei”, „România Meseriaşă” sau „România plantează”. Începând din 2020 a revenit în media, unde realizează o emisiune la postul de radio Europa FM.

„M-aș întoarce cu foarte multe condiții”

Mona Nicolici era prezentatoare la Antena 1, în timp ce Andreea Esca era rivala ei de la PRO TV. În cadrul podcastului, jurnalista a fost întrebată dacă s-ar mai întoarce în televiziune, la Antena 1, dar și ce relație are în prezent cu prezentatoarea de la PRO TV.

„Nu, deși am zis că las porți deschise, nu, nu știu ce aș putea să fac acolo. M-aș întoarce cu foarte multe condiții, dar nu știu dacă m-aș întoarce pe sticlă”, a declarat Mona Nicolici.

Și a continuat: „Am trecut de mult de faza aia în care să îmi doresc să fiu la TV, am regretul că nu am fost în perioada lor de glorie, când era o nebunie în tot ce făceau, experimentau tot. Eu am avut șansa să fiu la Antenă, Andreea Esca la PRO, noi două eram concurente, ne admiram reciproc și luptam, ea a rămas.

„Eu nu știu dacă aș avea răbdarea să fac un jurnal atâția ani de zile, pentru că devine rutină”

Eu nu știu dacă aș avea răbdarea să fac un jurnal atâția ani de zile, pentru că devine rutină la un moment dat, nu ai cum. Pe mine m-a ținut în priză faptul că aveam jurnale atât de complete și complexe, de la reportaje, interviuri, transmisii în direct, asta te ținea în priză”.

Mona Nicolici are acum numai cuvinte de laudă la adresa Andreei Esca și spune că a urmărit-o dintotdeauna. „Evident că da, ne urmăream reciproc, îmi plăcea stilul ei vestic de prezentare, îmi plăcea cum pune accentele, cât de dezinvoltă era. Am urmărit-o și o urmăresc și acum, îmi e foarte dragă pentru că se implică în multe evenimente și este un spirit vesel, optimist”, a mai spus jurnalista.

„Eu priveam la PRO TV ca la o televiziune occidentală, deschisă, foarte dinamică”

Adrian Artene a fost curios să afle dacă Andreea Esca i-a mărturisit vreodată Monei Nicolici faptul că s-a simțit ușurată după plecarea ei din televiziune.

„Nu, nu am discutat niciodată despre activitatea noastră la modul ăsta, niciodată. Erau doar două televiziuni mari pe vremea aia și jurnalele s-au menținut mulți ani. Nu am discutat niciodată despre asta, dar ar fi interesant. Eu priveam la PRO TV ca la o televiziune occidentală, deschisă, foarte dinamică.

Am fost invitată, m-am întâlnit și cu Andreea Esca, când era ea la EuropaFM, acum sunt eu la EuropaFm”, a continuat Mona Nicolici.

