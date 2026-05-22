Creșteri spectaculoase pentru companiile UMB

Grupul de firme coordonat de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, principalul constructor al Autostrăzii Moldovei A7, a înregistrat rezultate financiare spectaculoase anul trecut, potrivit Bacău.Net. Cu venituri cumulate de peste 16 miliarde de lei (peste 3,2 miliarde de euro), cele trei companii-cheie din grup – SA & PE Construct SRL, Spedition UMB SRL și Tehnostrade SRL – au stabilit noi recorduri în sectorul construcțiilor de infrastructură din România.

În schimb, în 2024, firmele lui Umbrărescu au avut afaceri de peste 14 miliarde de lei.

Cele trei companii au raportat în 2025, pe baza datelor de la mfinante.ro, un număr total de 6.820 de angajați. Aceste realizări consolidează poziția Grupului UMB drept cel mai mare constructor român de infrastructură rutieră și unul dintre cei mai importanți jucători din Europa de Est în domeniul autostrăzilor.

Cifrele de afaceri ale celor trei companii din grupul UMB

SA & PE Construct SRL, specializată în construcția de drumuri și autostrăzi, a raportat pentru 2025 o cifră de afaceri de 5,04 miliarde de lei (circa un miliard de euro), o creștere ușoară față de cele 5,02 miliarde de lei din 2024. Cu toate acestea, profitul net a crescut cu peste 30%, ajungând la aproape 300 de milioane de lei (aproximativ 60 de milioane de euro), comparativ cu 229 de milioane de lei în anul precedent.

În ciuda rezultatelor impresionante, compania funcționează cu doar trei angajați declarați, bazându-se pe subcontractori și colaborări interne în cadrul grupului.

Spedition UMB SRL, o altă piesă centrală a grupului, a depășit pragul de 6 miliarde de lei în 2025, ajungând la o cifră de afaceri de 6,17 miliarde lei (aproximativ 1,24 de miliarde de euro). Aceasta reprezintă o creștere substanțială față de cele 5 miliarde lei raportate în 2024. Profitul net s-a majorat și el semnificativ, de la aproape 82 de milioane de lei la peste 316 milioane de lei (circa 63 de milioane de euro).

Cu 68 de angajați, Spedition UMB se concentrează pe proiecte de construcție de drumuri și autostrăzi.

În schimb, Tehnostrade SRL a înregistrat o cifră de afaceri de 4,9 miliarde de lei (aproximativ 985 de milioane de euro) în 2025, în creștere de la 4,36 de miliarde lei în 2024. Profitul net al companiei a crescut cu aproape 90 de milioane lei, atingând valoarea de 506 milioane de lei (peste 100 de milioane de euro).

Tehnostrade se remarcă și prin forța sa de muncă extinsă, având un număr mediu de 6.748 de angajați, față de 6.457 în anul anterior.

Proiecte majore în infrastructura rutieră

Grupul UMB este implicat în numeroase proiecte importante în România. Autostrada Moldovei A7 reprezintă cel mai mare proiect din istoria grupului, unde constructorul din Bacău a reușit să câștige contractele pentru execuția a zece din cele treisprezece tronsoane finanțate prin PNRR, acoperind integral secțiunile dintre Buzău, Focșani, Bacău și Pașcani, o lungime totală ce depășește două sute de kilometri de autostradă.

Autostrada Unirii A8 este un alt proiect strategic în care grupul s-a implicat, semnând contractul pentru proiectarea și execuția secțiunii finanțate prin PNRR dintre Leghin și Târgu Neamț, considerată o poartă de acces esențială pentru conectarea Moldovei cu Transilvania.

Autostrada Transilvania A3 include sectoare extrem de dificile unde companiile lui Dorinel Umbrărescu au mobilizat resurse masive, cele mai cunoscute fiind loturile Nădășelu – Mihăiești și Mihăiești – Zimbor, dar și sectorul Zimbor – Poarta Sălajului, proiecte caracterizate de un relief complex care a necesitat lucrări de consolidare de mare anvergură.

Autostrada A1 Lugoj – Deva reprezintă o altă bornă critică pentru infrastructura națională, unde UMB a preluat execuția Lotului doi, secțiunea E, cunoscută publicului drept sectorul cu tuneluri pentru urși, o lucrare complexă de tuneluri forate necesară pentru a închide singura verigă lipsă de pe autostrada care leagă Sibiul de granița cu Ungaria.

Autostrada de Centură a Bucureștiului A0 este un alt punct fierbinte de pe harta constructorului, Grupul UMB fiind responsabil de execuția Loturilor doi și patru de pe Semiinelul Nordic, bucăți de infrastructură cruciale pentru descongestionarea traficului din jurul capitalei României.

Drumul Expres Brăila – Galați DEx6 este un alt proiect strategic din sud-estul țării administrat de grup, o arteră rapidă de aproximativ unsprezece kilometri care include un viaduct gigantic peste râul Siret, o lucrare complexă menită să fluidizeze traficul greu și de tranzit dintre cele două mari municipii dunărene.

Drumul Expres Craiova – Pitești DEx12 este proiectul unde constructorul a demonstrat o viteză-record de execuție, finalizând și dând în trafic Tronsonul doi care ocolește localitățile Balș și Slatina, Tronsonul trei dintre Slatina și Colonești, lucrând în paralel intens pentru finalizarea Tronsonului patru care face joncțiunea cu Autostrada A1.

