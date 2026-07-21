După o perioadă de așteptare, Nea Mărin a revenit luni, 20 iulie, în fața telespectatorilor cu un nou sezon al emisiunii „Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere”. Cu această ocazie, el a scos la iveală detalii mai puțin știute despre Mirela Vaida, care a acceptat cu drag provocarea.

„Mirela Vaida… o știu, în primul rând, ca actriță. Ea este foarte energică și vorbește mult. Sper ca aici, în emisiunea mea, să pot să o stăpânesc pentru că știu că este foarte vocală”, spune Nea Mărin în emisiunea de la Antena 1, potrivit Unica.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Printre participanții de la „Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere” se numără Raluca Bădulescu, Bogdan de la Ploiești, Georgiana Lobonț, Giulia și Vlad Huidu, Bella Santiago și Nicu Grigore, Alina Pușcău, Mirela Vaida, Serghei Mizil, Iulia Albu, Adriana Trandafir și multe alte nume cunoscute. Rămâne de văzut cum se vor descurca aceștia în fața probelor pregătite de Nea Mărin.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, la Asia Express 2026

După încheierea filmărilor, prezentatoarea TV a mărturisit că Asia Express este o experiență pe care oricine ar trebui să o trăiască măcar o dată în viață.

„Asia Express este o nebunie pe care trebuie să o faci măcar o dată în viață”, a spus Mirela Vaida, dezvăluind că ajunsese să plângă aproape în fiecare zi când vedea câte un copil, deoarece îi era foarte dor de familia sa.

„E foarte frumos acasă. Nicăieri nu e mai frumos decât acasă, dar aventura pe care noi am trăit-o la Asia Express a fost foarte tare (…) De la 1 iunie mă întorc la Acces direct (…) Îmi e foarte dor de colegii mei de acolo, de redacție și de publicul meu de acolo (…) Asia Express este o nebunie pe care trebuie să o faci măcar o dată în viață.

O dată în viață, ca să simți că nu ai trăit degeaba (…) Eu am plâns în fiecare zi când vedeam câte un copil. Se lipeau toți copiii de mine când mă vedeau. Simțeau că eu sufăr și de dorul copiilor (…) Eu sunt bocitoarea sezonului, ca să nu avem surpriză în toamnă. Boceam la fiecare pas”, a transmis vedeta pe Instagram.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE