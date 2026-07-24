Noi atacuri cu drone în Ucraina, la granița cu România

Mai multe drone au fost detectate în noaptea de 23 spre 24 iulie la granița fluvială a României, după atacuri rusești în Ucraina. MApN a identificat ținte aeriene la 33 km nord de graniță, la ora 00.10.

„În cursul nopţii de 23 spre 24 iulie, Federaţia Rusă a executat o serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina. Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, în jurul orei 00.10, un grup de ţinte aeriene care evoluau la o distanţă de aproximativ 33 km nord de graniţa fluvială cu România”, a transmis MApN, într-un comunicat, potrivit News.ro.

Locuitorii din Tulcea au primit mesaje RO-Alert

Pentru a monitoriza situația, un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forțelor Aeriene Române a decolat la ora 00.48. În același timp, Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a emis un mesaj RO-Alert la ora 00.56 pentru locuitorii din nordul județului Tulcea.

Nicio dronă nu a intrat în spațiul aerian al României

Ministerul Apărării a precizat că „nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian”. Alerta aeriană a fost ridicată la ora 01.33, iar autoritățile continuă să monitorizeze permanent situația și să informeze structurile aliate, conform aceleiași surse.

Federația Rusă a lansat în aceeași noapte o serie de atacuri cu drone asupra unor ținte civile și de infrastructură din Ucraina. Incidentul a amplificat tensiunile din regiunea de la granița României, autoritățile menținând un nivel ridicat de vigilență pentru a preveni orice risc la adresa securității naționale, mai informează sursa citată anterior.

Tot în cursul nopții de joi spre vineri, o altă navă a fost avariată în Marea Neagră, după ce ar fi lovit o dronă sau o mină marină. Ambarcațiunea sub pavilion liberian transporta cărbune din SUA către Ucraina, iar la bordul său se aflau 17 membri ai echipajului. Forțele române au coordonat intervenția, însă, din fericire, marinarii nu au fost răniți, iar nava nu a fost evacuată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE