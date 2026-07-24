Nava se afla la 22 de mile marine de Sfântu Gheorghe, în Marea Neagră

Aceasta a suferit o avarie în noaptea de 23 spre 24 iulie 2026, în Zona Economică Exclusivă a României, la circa 22 de mile marine de Sfântu Gheorghe. Incidentul a fost semnalat de echipaj printr-un apel de urgență, transmis pe canalul maritim internațional, anunț Autoritatea Navală Română.

Incidentul are loc la doar două zile de la momentul în care o altă navă, încărcată cu GPL a fost lovită în Marea Neagră, iar un incendiu de proporții a izbucnit la bord.

„Apelul de urgență a fost transmis prin canalul maritim internațional, echipajul semnalând producerea unei avarii la navă și solicitând sprijin, existând la acel moment informații potrivit cărora exista riscul evacuării echipajului”, anunță Autoritatea Navală Română.

Autoritățile române au coordonat intervenția din Marea Neagră

Centrul Maritim de Coordonare și Salvare (MRCC), parte a Autorității Navale Române, a coordonat intervenția, activând mecanismele de răspuns specifice.

La fața locului au fost trimise navele SAR APOLLO și SAR ARTEMIS ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), iar un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a survolat zona pentru evaluarea situației.

„Din informațiile comunicate de comandantul navei, nu există persoane rănite, iar echipajul nu mai solicită evacuarea”, au declarat reprezentanții Autorității Forțelor Navale Române. Nava „Christiana B” a fost declarată aptă să își continue traseul spre țărm pentru verificări tehnice și remedierea avariei.

Avaria, localizată la magazia nr. 6 a navei, ar fi fost provocată fie de impactul cu o dronă maritimă, fie de explozia unei mine marine. Sursa foto: Autoritatea Navală Română

Avaria ar fi fost cauzată de o dronă sau de o mină marină

Avaria, localizată la magazia nr. 6 a navei, ar fi fost provocată fie de impactul cu o dronă maritimă, fie de explozia unei mine marine, potrivit evaluărilor preliminare.

„Evaluările preliminare indică faptul că avaria produsă la nivelul magaziei nr. 6 este posibil să fi fost provocată de impactul cu o dronă maritimă sau de explozia unei mine marine. Autoritățile române monitorizează atent situația și colaborează cu structurile abilitate pentru a oferi sprijinul necesar și a lua măsurile adecvate”, au adăugat oficialii Autorității Forțelor Navale Române.

Deși circumstanțele exacte ale incidentului rămân în curs de clarificare, autoritățile asigură că situația este sub control. Informațiile disponibile în acest moment sunt preliminare și pot suferi modificări, având în vedere dinamica evenimentelor din zonă, mai precizează autoritățile.

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