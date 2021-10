Ce spune Raluca Dumitru despre colegele de la „Bravo, ai stil! Celebrities”. „Sunt blocată pe Instagram de Anda Adam”

Raluca Dumitru a dezvăluit că se înțelege cel mai bine cu Mădălina Pamfile, pentru că o cunoaștede mult timp. Despre Viviana Sposub, Raluca are o părere foarte bună, spunând că este o tipă de treabă, iar atunci când a venit vorba de Anda Adam, fosta moderatoare TV a dezvăluit că aceasta o are blocată pe Instagram, potrivit Wowbiz.

Raluca Dumitru a intrat în competiție după eliminarea Nicoletei Nucă

„Dragii mei, vin cu vești bune pentru voi! După “SURVIVOR”, am declarat că a fost cea mai grea experiența din viata mea, acum urmeaza un alt proiect. Vă spun sincer că mi-am dorit de foarte mult timp sa fac parte din acesta emisiune și să învăț foarte multe despre stil.

Îmi doresc să fiu la înăltimea așteptărilor voastre, să fiți alaturi de mine si să nu vă dezamăgesc.

Sper să fiu pe placul vostru și să mă cunoașteti și din alt punct de vedere. Am avut emoții mari când am intrat în acest proiect. O sa am nevoie de voi sa ma votati la 1206 “INDICATIV 7”. Mulțumesc mult! @bravoaistil”, a fost mesajul transmis de Raluca Dumitru.

