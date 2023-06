Stiri Mondene Ce spune Sebastian Dobrincu despre contractul prenupțial: „Sunt dispus să împart tot” De Diana Stamen, . Ultimul update Marți, 27 iunie 2023, 17:06

Distribuie

Sebastian Dobrincu, în vârstă de 24 de ani, formează un cuplu cu Ioana Ignat de mai bine de un an. Tânărul antreprenor nu are planuri de căsătorie momentan, însă a spus ce părere are despre contractul prenupțial.