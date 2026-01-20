Abdullah, vilă de 2.000 mp pe un teren de 4.000 mp

Proiectul independent „Putem explica” a descoperit informația despre Abdullah Kadîrov într-o bază de date scursă a Rosreestr, agenția oficială de cadastru a Rusiei.

Jurnaliștii au aflat că puștiul de 9 ani este proprietarul unei vile impresionante de 2.000 de metri pătrați, amplasată pe un teren de 4.000 de metri pătrați. Valoarea estimată a acestei proprietăți este de 800 de milioane de ruble, adică 8,7 milioane de euro.

Inițial, casa și terenul au fost ale lui Ramzan Kadîrov, care, ulterior, a transferat dreptul de proprietate asupra fiului său.

Abdullah a devenit proprietar în 2023, la vârsta de șapte ani.

Ali, casă de 4,5 milioane de euro

În vecinătatea sa locuiește fratele său de 19 ani, Ali Kadîrov, care deține un teren de 4.500 de metri pătrați și o vilă de 1.300 de metri pătrați, de de cel puțin 500 de milioane de ruble, circa 4,5 milioane de euro.

Ali a achiziționat această proprietate în februarie 2024 de la Adam Kasumov, un „intermediar nominal”.

Deși fostul proprietar nu avea nicio activitate economică semnificativă, a reușit să achiziționeze și să revândă această proprietate scumpă, au explicat jurnaliștii.

Adam, conac evaluat la 8,1 milioane de euro

Cei doi frați, Abdullah și Ali, locuiesc în apropierea unui alt frate, Adam, deținatorul unui conac cu patru etaje, evaluat la 750 de milioane de ruble (8,1 milioane de euro).

La doar 300 de metri distanță se află reședința tatălui lor, Ramzan Kadîrov. Implicat recent într-un accident rutier, Adam este considerat succesorul lui Kadîrov la putere.

67 de rude în aparatul de stat

Cel puțin 67 de rude ale lui Kadîrov dețin poziții înalte în organele de stat și structurile de forță din Cecenia și din Rusia. „Rețeaua” include frați, veri și cumnați ai lui Kadîrov și ai soției sale, Medni Kadîrova.

Medni Kadîrova, cea mai cunoscută soție a lui Kadîrov, declarată mamă-eroină în Rusia, are 14 copii cu liderul de la Groznîi. Cu alte 2 femei are încă 5 urmași.

Într-o analiză anterioară, a versiunii în limba rusă a BBC, din 158 de oficiali de rang înalt din Cecenia, 30,3% (48) erau rude cu Ramzan Kadîrov, 23% sunt consătenii săi din Țentaroi, localitatea în care s-a născut, iar alți 12% sunt prietenii lui și rudele acestora!

Ramzan Kadîrov, temutul lider al cecenilor care acum are grave probleme de sănătate, după cum a relatat presa rusă independentă, a fost în război împotriva Rusiei, dar devenit între timp aliatul lui Vladimir Putin.

Acum general-colonel al armatei ruse, Kadîrov ar fi trimis 12.000 pe soldați să sprijine invazia din Ucraina, însă cifra nu a fost confirmată din surse independente.



