Marius și Simona Urzică formează unul dintre cele mai discrete și admirate cupluri din show-ul Power Couple România, iar în ediția din această seară cei doi au emoționat profund publicul prin dezvăluiri extrem de personale. Deși au o familie superbă și copii minunați, concurenții au vorbit cu lacrimi în ochi despre încercările grele prin care au trecut de-a lungul timpului.

Vizibil emoționați, Marius Urzică și soția lui au recunoscut că le este extrem de dor de copiii lor și că abia așteaptă momentul revederii. Fostul gimnast nu și-a mai putut stăpâni lacrimile atunci când a vorbit despre familie, mărturisind cât de greu îi este să fie departe de cei dragi, chiar și pentru o perioadă limitată.

Simona și Marius Urzică

Dezvăluirea dureroasă despre fiica lor

Momentul cel mai sensibil al ediției a fost atunci când Simona Urzică a ales să vorbească despre un subiect extrem de delicat pentru familia lor. Soția fostului campion olimpic a dezvăluit că fiica lor se confruntă cu o problemă auditivă, care a necesitat inclusiv intervenții medicale serioase.

Copila poartă aparat auditiv, iar în momentele în care acesta trebuie dat jos – cum ar fi atunci când face duș – nu mai aude deloc, o realitate greu de acceptat pentru orice părinte. Mărturisirea a fost făcută cu multă sinceritate și durere, iar emoția din glasul Simonei a fost evidentă.

„Este operată pe urechiușa stângă, are un implant și pe partea dreaptă poartă proteze auditive. Când mergem seara să facem băița, îi scoatem aparatele, ea nu mai aude absolut nimic, dar eu vorbesc cu ea și îmi relatează tot ce o întreb, îmi răspunde. Pe această cale vreau să îi spun că o iubesc foarte mult”, a declarat Simona Urzică, la Power Couple.

Pentru Marius Urzică, aceste amintiri au fost copleșitoare. Fostul gimnast a fost profund marcat de gândul la copiii săi și la greutățile prin care au trecut ca familie. Lacrimile sale au spus mai mult decât orice cuvinte, arătând latura vulnerabilă a unui campion obișnuit să lupte și să reziste în fața oricăror obstacole.

Marius Urzică a suferit o fractură gravă la coloană

Pe lângă problemele de sănătate ale fiicei sale, Marius Urzică a trecut și el printr-o perioadă extrem de grea în viața sa. Fostul gimnast a fost la un pas să își vadă cariera distrusă, după ce a suferit o fractură gravă la coloană, care îl expunea riscului de paralizie.

În ciuda avertismentelor și a problemelor majore de sănătate, Marius Urzică a luat o decizie curajoasă: să își continue cariera, asumându-și toate riscurile. Determinarea și forța mentală care l-au consacrat în sport l-au ajutat să depășească și acest moment critic.

„Am avut probleme de sănătate. Am avut o fractură la coloană și am concurat cu acea fractură. Au fost niște dureri infernale. La Campionatele Mondiale din China, în 1999, aș fi avut șansa să paralizez. În urma acelei accidentări, la întoarcere, toată lumea mi-a spus «urmează să îți punem un corset, cu fiare pe spate, iar gimnastica pentru tine se oprește aici». Nu am vrut să accept treaba asta, probabil a fost și o doză de inconștiență și am spus că vreau să merg mai departe, pentru că aveam un vis: visul să devin campion mondial”, a declarat Marius Urzică, la Power Couple România.

O familie unită, în ciuda tuturor încercărilor

Povestea lui Marius și a Simonei Urzică este una despre iubire, curaj și reziliență. Dincolo de imaginea publică, cei doi sunt părinți dedicați și parteneri care s-au susținut reciproc în cele mai dificile momente. Mărturisirile făcute la Power Couple au arătat o familie unită, care a învățat să lupte împreună, indiferent de obstacolele întâlnite.

