Analiza are titlul „Războiul din Groenlanda din 2026” și se referă la „Lecția lui Trump despre cum să-i transformi pe aliații SUA în prieteni ai Chinei”.

„Timp de peste 75 de ani, cel mai mare vis al strategiei rusești a fost să separe Europa de Vest de SUA și să rupă alianța NATO. Aceasta este acum o posibilitate, pe măsură ce președintele Trump își continuă campania de a captura Groenlanda, indiferent de ce cred localnicii sau proprietarul acesteia, Danemarca.”, scrie sursa citată.

Președintele Donald Trump a stârnit controverse internaționale prin încercarea sa de a obține suveranitatea SUA asupra Groenlandei, o insulă strategică controlată de Danemarca. Liderul american a anunțat că începând cu 1 februarie 2026 va impune un tarif vamal de 10% asupra mai multor țări europene care s-au opus acestui demers, iar de la 1 iunie taxa va crește la 25%.

Printre țările vizate de aceste măsuri protecționiste se numără Danemarca, proprietara Groenlandei, dar și alte state europene care au participat la un exercițiu militar recent pe insulă. Acest exercițiu a avut ca scop demonstrarea solidarității Europei pentru apărarea Groenlandei. Lista statelor include Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Olanda, Finlanda și Regatul Unit.

Totuși, această demonstrație de sprijin nu l-a convins pe președintele american. „Domnul Trump nu consideră cooperarea în cadrul unei alianțe drept un răspuns. El vrea ca SUA să dețină Groenlanda, gheața, mineralele, locația strategică și cei 56.000 de locuitori ai acesteia.”, notează WSJ.

„Tarifele vamale în favoarea imperialismului intimidant reprezintă o modalitate greșită de a încheia o înțelegere și ar putea întări opoziția pe insulă și în Europa. Domnul Trump își asumă riscuri nesăbuite cu alianța NATO, când promovează interesele SUA în zona arctică. Dacă nu ne crede, poate căuta informații despre Norvegia, Suedia și Finlanda într-un atlas. Ultimele două s-au alăturat recent Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și descoperă deja că, în preajma domnului Trump, nicio faptă strategică bună nu rămâne nepedepsită.

Și aspectele economice sunt absurde. Toate țările de pe lista sa tarifară, cu excepția Regatului Unit, sunt membre ale Uniunii Europene cu o politică comercială comună. Aceasta înseamnă că orice tarif pe care îl impune acestor țări va trebui să se extindă la întregul bloc de 27 de state membre.

Membrii Parlamentului European, care încă trebuie să aprobe acordul SUA-UE, amenință că vor îngheța acest pact. Această intimidare nu este pe placul publicului european, ceea ce face mai dificil pentru politicieni să-i ofere domnului Trump ceea ce își dorește în ceea ce privește Groenlanda sau orice altceva. Mesajul dinspre aceste țări este că nu se poate avea încredere în niciun acord cu domnul Trump, deoarece acesta îl va distruge dacă va considera că servește scopurilor sale politice mai ample.”, detaliază sursa citată.

Articolul explică și cum toate acțiunile lui Trump legate de revendicările sale teritoriale fac jocul Rusiei, inclusiv poziționările președintelui american în războiul declanșat de Putin prin invazia Ucrainei.

„Nimeni nu ar trebui să subestimeze șocul pe care proiectul său privind Groenlanda îl produce în rândul aliaților. Pe lângă tarifele sale vamale și înclinația sa către Rusia împotriva Ucrainei, el înstrăinează Europa de Vest într-un mod greu de reparat. Este adevărat că Europa s-ar putea să nu fie în măsură să reziste dacă Trump chiar vrea să intre în război pentru insulă. Dar spuneți adio NATO.

Trista ironie este că China și Rusia ar putea fi cei mai mari câștigători, deșiTrump își justifică necesitatea Groenlandei în numele descurajării ambelor. Prim-ministrul Canadei a îngenuncheat în fața lui Xi Jinping săptămâna trecută, iar premierul Marii Britanii se îndreaptă acolo luna aceasta. UE și țările sud-americane au încheiat un important pact de liber schimb.

Occidentul se află în plin proces de operațiune diplomatică și economică împotriva lui Trump, care își propune să redefinească diplomația. Indiferent dacă domnul Trump crede sau nu, SUA are nevoie de prieteni în lume. El pare să creadă că, dacă va cuceri Groenlanda, istoria îl va ține minte ca pe un alt Thomas Jefferson (achiziția Louisianei) sau William Seward (Alaska). Costul influenței sale pentru interesele SUA va fi mai mare decât își imaginează”, e finalul articolului.

