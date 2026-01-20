Au loc lucrări de mentenanță

Potrivit companiei, această măsura este necesară pentru lucrări de mentenanță și modernizare a rețelei electrice și va afecta atât consumatorii casnici, cât și agenții economici, în intervale orare diferite.

Marți, 20 ianuarie 2026

Constanța (08:00–16:00 / 09:00–16:00)

Zonele Gara – Poarta 4, b-dul 1 Mai, str. Viforului, Prelungirea Traian, str. Verde, Nordului, Vasile Conta, Banu Mărăcine, str. Interioară 3. Vor rămâne fără energie electrică numeroși agenți economici, printre care Spitalul Clinic Universitar CFR, bănci, magazine, restaurante, spălătorii auto), precum și blocuri de pe b-dul 1 Mai și b-dul 1 Decembrie 1918.

Agigea (08:30–16:30)

Străzile Cetinei, Trestiei, Plopilor și Bradului.

Năvodari (09:00–17:00)

Străzile Corbului, Constanței, Tineretului, Dobrogei, Școlii și Aleea Parcului.

Cochirleni (09:00–17:00)

Consumatori economici, inclusiv CAP Cochirleni.

Miercuri, 21 ianuarie 2026

Rasova (09:00–17:00)

Rasova, Cochirleni, IAS Cochirleni, Crama Rasova, Crama Nobless și Cernavodă – parțial.

Constanța (09:00–17:00)

Zona Far – Caraiman – Aurora – Șos. Mangaliei – str. Dunării. Vor fi afectați agenți economici (bănci, centre medicale, magazine, restaurante) și locuințe din blocurile PF2–PF6.

Năvodari (09:00–17:00)

Străzile Albatros, Plopilor, Viorelei, Meduzei, T1, T2, T3, T4 și T13.

Joi, 22 ianuarie 2026

Constanța (08:00–17:00)

Str. Mihail Kogălniceanu – tronsonul dintre str. Dragoș Vodă și b-dul Ferdinand.

Mangalia (08:00–12:00)

Str. Rozelor, bloc R8, scara A.

Mihail Kogălniceanu (09:00–17:00)

Aleea Industrială.

Vineri, 23 ianuarie 2026

Cumpăna (08:00–16:00)

Zona nod rutier Autostrada A4, Prelungirea Soarelui și Prelungirea Tractorului.

Mihail Kogălniceanu (09:00–17:00)

Aleea Industrială, str. Unirii, Nicolae Bălcescu și Mircea cel Bătrân.

Ovidiu (09:00–17:00)

Zona străzii Română.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE