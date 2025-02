Silvia Dumitrescu a mărturisit cu ceva timp în urmă în cadrul unui interviu că, înainte de a devenit cunoscută, a primit primul său autograf de la Margareta Pâslaru, care era în vogă la acea vreme. Însă, artista a dezamăgit-o foarte tare pe Silvia, care vorbește pentru prima dată despre asta.

„Eu o admir foarte mult pe Marina Voica. Și acum mai cântă. Acum vrei doi-trei ani am fost împreună pe scenă și a avut un succes teribil. Până la scenă am dus-o pe braț pentru că abia putea să meargă, și-n clipa în care i-am dat drumul la mână, eu eram speriată să nu amețească. Iar ea deodată a început să facă niște figuri, are ea un stil așa de a se mișca.

Am rămas cu gura căscată când am văzut cum începe să danseze. E un miracol, un exemplu pentru noi toți. Îmi place de ea că e prietenoasă, nu are răutați. E un om cu un suflet atâ de mare.Primul meu autograf îl am de la Margareta Pâslaru.

Ele sunt cam de-o seamă. Pe Margareta, când am cunoscut-o personal, nu am mai fost atât de încântată. În schimb de Marina m-am îndrăgostit efectiv. Margareta e mai rece”, a spus Silvia Dumitrescu cu ceva timp în urmă, pentru cancan.ro.

