Zanni, câștigătorul „Survivor România”, a vorbit despre traumele din viața sa, la TV. O bună perioadă a stat la orfelinat, dar apoi a fost luat în plasament. Zanni își aduce aminte că femeia la care era în plasament i-a lăsat multe răni în suflet. Protejatul lui Alex Velea susține că aceasta era o femeie strictă și că se certa cu el ca un adult, el fiind doar un copil la vremea respectivă.

Mai mult, ea ar fi intervenit în toate prieteniile pe care câștigătorul de la „Survivor România” încerca să le lege. „Au fost niște momente în care am crezut că femeia la care eram în plasament era parte dintr-o organizație. Am avut multe momente în care am crezut că o să mă dea afară, deși nu mă puteam descurca pe cont propriu. Era o femeie mai strictă, nu prea lăsa de la ea, trebuia să o înțeleg eu mai mult decât mă înțelegea ea pe mine.

Era mai nervoasă decât eram eu, copil fiind, se certa cu mine ca și cum aș fi fost un adult. Asta m-a marcat. Dar mai ales m-a durut faptul că îmi rupea toate relațiile de prietenie pe care le aveam cu fete, colegi. La școală, părinții altor colegi se atașau de mine și, ca să mă pedepsească, pentru că vedea că nu mai ține faptul că mă amenința că nu îmi mai dă bani sau nu mă lasă la calculator, îmi rupea relațiile de prietenie. (…)

Am avut multe momente în viață în care toată lumea era împotriva mea: prietenii, cei care m-au crescut, profesorii. Părea că viața nu e pentru mine și mă întrebam care este rolul meu în viață. Dar am știut că este un loc și pentru mine și trebuie doar să am răbdare”, a declarat Zanni pentru VIVA!.

Acum are o carieră, are mulți prieteni, printre care și Alex Velea. Cu toate acestea, el își aduce aminte de copilărie, căci pe atunci nu petrecea sărbătorile. „Nu obișnuiesc să sărbătoresc Crăciunul, pentru că nu am avut cu cine și mereu am fost de Crăciun și Revelion singur.(…) Eu nu știu ce fac mâine, dar peste 5 zile. Eu aș vrea să avem (n.r. – spectacole), dar este situația asta cu pandemia”, a declarat Zanni, în cadrul unei emisiuni TV, acum câteva zile, conform wowbiz.ro.

Zanni, cu ocazia Crăciunului, s-a gândit să facă o surpriză unor copii, el a mers și le-a dăruit cadouri. A fost Moș Crăciun pentru o zi.

„De acest Crăciun, am ales să mă duc la un centru de copii, să fac niște cadouri.(…) Eu nu cred că sunt un model, cred doar că sunt o excepție. (…) Cum am zis, eu am combinat viața. (…) Nu recomand niciunui copil să facă ceea ce am făcut, eu am fost o excepție și mi-a mers așa cum am simțit eu. Important e să te ții de cuvânt, să muncești mai mult decât să te distrezi.(…) E foarte multă muncă, dar nu sunt genul să vorbesc despre cât muncesc eu.(…) Oamenii văd momentele în care zâmbești și lor li se pare tare”, a mai declarat Zanni.

Referitor la anul 2021, cel care aproape a trecut, el a spus: „Clar cel mai bun an, cel mai bun de până acum.(…) Cred că m-am îmbogățit mai mult sufletește.(…) Am fost într-un război care mi-a confirmat tot ce am crezut eu despre mine, nu alții. (…) Eu știam clar că sunt ăla care ridică steagul, dar trebuie doar să mi-o confirm cumva și pentru cei din jur”, a mai declarat artistul.

