Artistul nu s-a ferit niciodată să vorbească despre copilăria sa, care nu a fost tocmai una de care să își amintească cu mare drag. Zanni a crescut într-un orfelinat și a rămas cu multe traume din această perioadă. Câștigătorul de la „Survivor România” a mărturisit care a fost cea mai mare traumă a sa și pe care o mai are și în prezent.

Zanni își aduce aminte că femeia la care era în plasament i-a lăsat multe răni în suflet. Protejatul lui Alex Velea susține că aceasta era o femeie strictă și că se certa cu el ca un adult, el fiind doar un copil la vremea respectivă. Mai mult, ea ar fi intervenit în toate prieteniile pe care câștigătorul de la „Survivor România” încerca să le lege.

„Au fost niște momente în care am crezut că femeia la care eram în plasament era parte dintr-o organizație. Am avut multe momente în care am crezut că o să mă dea afară, deși nu mă puteam descurca pe cont propriu. Era o femeie mai strictă, nu prea lăsa de la ea, trebuia să o înțeleg eu mai mult decât mă înțelegea ea pe mine. Era mai nervoasă decât eram eu, copil fiind, se certa cu mine ca și cum aș fi fost un adult. Asta m-a marcat. Dar, mai ales, m-a durut faptul că îmi rupea toate relațiile de prietenie pe care le aveam cu fete, colegi. La școală, părinții altor colegi se atașau de mine și, ca să mă pedepsească, pentru că vedea că nu mai ține faptul că mă amenința că nu îmi mai dă bani sau nu mă lasă la calculator, îmi rupea relațiile de prietenie.

„Am avut multe momente în viață în care toată lumea era împotriva mea”

Trăiam prieteniile acelea, erau refugiul meu. Nu mai doream să stau la cămin, doream să cunosc alți oameni, să merg în familiile lor. Mă bucuram să îi văd cum se așază la masă, mă hrăneam din momentele alea, învățam cum e la alții. Ea îmi stingea aceste momente și au fost cele mai dureroase momente ale copilăriei mele.

Am avut multe momente în viață în care toată lumea era împotriva mea: prietenii, cei care m-au crescut, profesorii. Părea că viața nu e pentru mine și mă întrebam care este rolul meu în viață. Dar am știut că este un loc și pentru mine și trebuie doar să am răbdare”, a declarat Zanni pentru VIVA!.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Ce ar schimba Zanni la viața lui de până acum

Câștigătorul de la „Survivor România” a spus ce ar schimba în viața lui. Zanni își dorește să nu se mai lase atât de afectat de ceea ce cred alții despre el.

„Aș vrea să nu mai fiu atât de afectat de ceea ce cred ceilalți despre mine, pentru că oamenii sunt influențați de propriul interes. Eu sunt obișnuit cu oameni care apar și dispar și mi-ar plăcea să nu îmi mai pese de acest lucru. Aș vrea să fiu imun, independent din punct de vedere emoțional”, a mai spus artistul pentru sursa mai sus menționată.

Citeşte şi:

Fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf, despre divorțul antrenorului de Anamaria Prodan: „Totul este tras la indigo”

Anda Adam și iubitul au plecat într-o vacanță în doi. Ce destinație au ales și cum s-au pozat împreună

Carmen Negoiță a fost eliminată de la „Bravo, ai stil! Celebrities”: „În această competiție este vorba despre cine este mai guraliv”

PARTENERI - GSP.RO Despărțirea lor a șocat pe toată lumea, ce s-a întâmplat. „O altă familie de care ți-ai bătut joc”

Playtech.ro Aparatul din casă care consumă o energie electrică uriașă. Într-un minut consumă cât un bec cu led în 8 ore

Observatornews.ro Denisa, o tânără de 20 de ani, gravidă în luna a șasea, a murit fulgerător la Spitalul Județean Satu Mare. Rudele, sfâșiate de durere: "Era un pic răcită. Nu se poate așa ceva, nu există"

HOROSCOP Horoscop 17 octombrie 2021. Capricornii pot primi sugestii deosebit de valoroase, în timpul unor conversații obișnuite

Știrileprotv.ro RCA 2021. Cum să nu plătești prea mult pentru asigurare, după ce prețurile au explodat

Telekomsport Handbalista româncă celebră, bătută şi violată: "M-a chemat în cameră şi...". Cine e agresorul: primele informaţii

PUBLICITATE Rebels with a cause @ELLE New Media Awards 2021