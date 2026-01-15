În urmă cu doar trei luni, prezentatorul de la PRO TV parcă a prezis că urmează finalul show-ului „La Măruță”! Într-un interviu pe care ni l-a acordat în exclusivitate, Cătălin Măruță a spus că în presă se scrie de fiecare dată, când trebuie să înceapă un nou sezon al emisiunii, că va fi ultimul.

„18 ani au trecut foarte repede! Unii colegi din presă, de-a lungul timpului, ne dădeau ca și cum ar fi ultimul an de fiecare dată când trebuia să înceapă un nou sezon”, a spus Cătălin Măruță în exclusivitate pentru Libertatea în luna noiembrie a anului 2025.

În cadrul interviului, prezentatorul de la PRO TV a spus că are emoții la aniversarea de 18 ani a emisiunii „La Măruță”.

„Sunt 18 ani datorită oamenilor care s-au uitat zi de zi la emisiunea noastră, și cu bune, și cu rele, și când am făcut bine, și când am făcut mai puțin bine, important este că au fost lângă noi și ne-au susținut. Iată cu după 18 ani suntem aici. Sunt emoții și cred că este firesc să fie emoții pentru că trebuie să te gândești de fiecare dată atunci când ajungi la cei de acasă, să ajungi cu un mesaj cât se poate de corect, din suflet. Da, sunt emoții”, a adăugat Cătălin Măruță în exclusivitate pentru Libertatea.

Tot în luna octombrie a anului trecut, vedeta afirma că nu se aștepta să lucreze în televiziune.

„Îmi doream să ajung la București și am ajuns la Facultatea de Drept. Eu făcând radio la Târgu Jiu, dorindu-mi apoi, când ajung la București, să fac Drept. S-a întâmplat când am venit în București să fac și radio, și televiziune, la Televiziunea Română, și apoi să ajung aici. Nu mă imaginam la 18 ani la televiziune, mă imaginam la radio pentru că îmi plăcea radio și făceam asta la Târgu Jiu, dar televiziunea nu era în calcul”, a încheiat Cătălin Măruță interviul pentru Libertatea.

