Ce trebuie să faci ca să-ți prelungești viața cu 9 ani! Poți să faci asta și în România, în mai puțin de 12 zile! (PUBLICITATE)

Conform unui studiu realizat de O2 lectorul Universitatii Goldsmith, Patrick Fagan, a merge la un dance event sau un festival aduce o serie de beneficii, deloc de neglijat: creste speranta de viata cu 9 ANI!!

Participantii la studiu au declarat ca dupa ce au mers la un concert sau la un dance show, au remarcat ca sentimentul de incredere in sine a crescut cu 25%, apropierea fata de ceilalti oameni cu 25%, starea mentala marcheaza o urcare de 75 de procente… altfel spus senzatia de „sunt bine” e pe plus cu 21%.

Patrick Fagan, expert in Stiinta Comportamentala la Universitatea Goldsmith, a declarat:

„Cercetarea noastra demonstreaza impactul fantastic pe care un festival, cu tot ceea ce el implica, il are asupra mentalului; un festival aduce starea de fericire. Combinand datele obtinute am venit cu cu o reteta pe care sa o „luati” o data la doua saptamani:)) Starea de fericire, energia fantastica pe care o avem in timpul unui astfel de eveniment e reteta pentru a castiga inca 10 ani.”

Concluzia noastra: „Vara asta nu va fi doar o vara si atat! E o vara cu poveste, cu emotii si prieteni, cu zambete, maini radicate in aer, e vara spiritului liber.

Intram in circuitul de festival, de bucurie autentica, de nopti care incep devreme si se termina a doua zi la rasarit.”

Evenimente gen Neversea (4-7 iulie) ori Untold (1 – 4 august) capata o importanta mult mai mare ca inainte – ambele vin cu +9 ANI!

Daca acest nou studiu vine cu o astfel de concluzie, e clar ca nu ai vreme de pierdut!

