Unde sunt cele mai mici prețuri la carburanți azi, 10 mai 2026

Cele mai mici prețuri afișate duminică arată o valori apropiate de cele de sâmbătă, 9 mai. Potrivit peco-online.ro, cea mai ieftină benzină standard costă 8,95 de lei pe litru și se găsește la stația RST din Lungulețu, județul Dâmbovița, în timp ce cea mai ieftină motorină standard costă 9,59 de lei pe litru și este afișată la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș.

În marile orașe, benzina standard este cel mai ieftină în Cluj-Napoca, unde litrul pornește de la 9,09 lei, în stațiile DHR de pe strada Plopilor și strada Frunzișului.

În București, Timișoara, Iași și Constanța, cel mai mic preț la benzină standard este de 9,12 lei pe litru, în mai multe stații Petrom. La Socar, benzina apare la 9,14 lei pe litru, iar la OMV și MOL sunt stații unde litrul costă 9,18 lei. În multe stații Lukoil și Rompetrol, prețul ajunge la 9,22 de lei pe litru.

La nivel național, benzina standard are duminică o medie de 9,17 lei pe litru, iar motorina standard – de 9,72 de lei pe litru. Față de sâmbătă, benzina rămâne practic la același nivel, iar motorina este ușor mai jos, de la 9,73 de lei pe litru la 9,72 de lei pe litru.

Cât costă benzina în București azi, 10 mai 2026

În București, benzina standard pornește de la 9,12 lei pe litru, în mai multe stații Petrom. Acest preț apare în stații din zone precum Barbu Văcărescu, șoseaua Virtuții, șoseaua Străulești, Antiaeriană, Mihai Bravu, Pipera, Alexandriei, Calea Vitan, Olteniței și Bulevardul Timișoara.

Motorina standard pornește de la 9,68 de lei pe litru, tot în stații Petrom, iar GPL-ul auto are cel mai mic preț de 4,25 de lei pe litru, la MOL, pe Calea 13 Septembrie.

Prețul mediu al benzinei standard în București este de 9,17 lei pe litru, cel al motorinei standard este de 9,72 de lei pe litru, iar GPL-ul auto are o medie de 4,33 de lei pe litru. PretCarburant.ro arată că în Capitală sunt monitorizate 147 de benzinării din rețelele Petrom, OMV, Rompetrol, MOL, Lukoil, Socar și OSCAR.

Cât costă benzina în Cluj-Napoca azi, 10 mai 2026

În Cluj-Napoca, benzina standard are cel mai mic preț dintre orașele mari analizate. Litrul pornește de la 9,09 lei în stațiile DHR de pe strada Plopilor și strada Frunzișului.

La Petrom, benzina standard costă 9,12 lei pe litru în stațiile analizate, inclusiv pe strada Oașului, pe drumul Cluj-Napoca – Turda, în zona Pieței Ștefan cel Mare și pe Calea Traian Vuia.

La Socar, litrul este 9,14 lei, iar la OMV și MOL sunt prețuri de 9,18 lei pe litru. În stațiile Lukoil, Gazprom și Rompetrol din lista analizată, benzina standard ajunge la 9,22 de lei pe litru. Diferența dintre cel mai mic și cel mai mare preț este de aproximativ 13 bani pe litru.

Cât costă benzina în Timișoara azi, 10 mai 2026

În Timișoara, benzina standard începe de la 9,12 lei pe litru în stațiile Petrom. Prețul apare în stațiile de pe Calea Șagului, Calea Torontalului, strada Lunei, strada Mureș, strada Miresei și Calea Aradului.

La Socar, benzina standard costă 9,14 lei pe litru, iar la OMV și MOL sunt stații unde litrul este 9,18 lei.

În stațiile Lukoil, Gazprom și Rompetrol din lista analizată, prețul ajunge la 9,22 de lei pe litru. Diferența dintre cele mai ieftine și cele mai scumpe stații analizate este de aproximativ 10 bani pe litru.

Cât costă benzina în Iași azi, 10 mai 2026

În Iași, benzina standard pornește de la 9,12 lei pe litru în stațiile Petrom. Acest preț apare în stații de pe strada Colonel Langa, Calea Chișinăului, șoseaua Sărărie, șoseaua Păcurari, strada Tabacului și Bulevardul Nicolae Iorga.

La Socar, litrul de benzină standard costă 9,14 lei, iar la OMV și MOL sunt stații unde prețul este 9,18 lei pe litru.

La Lukoil și Rompetrol, benzina standard ajunge la 9,22 de lei pe litru în stațiile analizate. În Iași, diferența dintre cel mai mic și cel mai mare preț din listă este de aproximativ 10 bani pe litru.

Cât costă benzina în Constanța azi, 10 mai 2026

În Constanța, benzina standard pornește de la 9,12 lei pe litru în stațiile Petrom. Prețul apare în mai multe puncte, inclusiv pe șoseaua Mangaliei, strada Soveja, Bulevardul Aurel Vlaicu, șoseaua I.C. Brătianu, Bulevardul Mamaia și Bulevardul Tomis.

La Socar, benzina standard costă 9,14 lei pe litru, iar la OMV și MOL sunt stații unde litrul este 9,18 lei.

La Rompetrol și Lukoil, benzina standard ajunge la 9,22 de lei pe litru în lista analizată. Diferența dintre cel mai mic și cel mai mare preț este de aproximativ 10 bani pe litru.

Motorina rămâne mult peste benzină

Motorina standard rămâne mai scumpă decât benzina. Duminică, 10 mai, media națională este de 9,72 de lei pe litru la motorină și de 9,17 lei pe litru la benzina standard 95, potrivit PretCarburant.ro. Diferența este de 55 de bani pe litru.

În București, cea mai ieftină motorină standard din datele afișate de PretCarburant.ro pornește de la 9,68 de lei pe litru, în stațiile Petrom. Motorina premium ajunge la un preț minim de 10,19 lei pe litru, în timp ce benzina premium are un preț minim de 9,60 de lei pe litru.

GPL-ul rămâne cea mai ieftină variantă pentru șoferii care au mașini compatibile. Media națională este de 4,37 de lei pe litru, iar în București cel mai mic preț afișat este de 4,25 de lei pe litru.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. PretCarburant.ro precizează că datele sunt actualizate la fiecare două ore, iar prețul de la pompă rămâne cel final înainte de alimentare



