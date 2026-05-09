Didier a ajuns la spital pentru o ședință obișnuită de dializă

Totul a început în dimineața zilei de 23 aprilie, când Didier a ajuns la spital pentru o ședință obișnuită de dializă. Diagnosticat cu cancer și având un singur rinichi funcțional, bărbatul mergea de trei ori pe săptămână la spital pentru tratament, relatează publicația franceză Ouest France.

Spre finalul procedurii, Didier a suferit un stop cardiac fulgerător. În ciuda eforturilor echipei medicale, care a încercat să-l resusciteze timp de 40 de minute, viața pacientului părea să nu mai poată fi salvată.

„Știam că sănătatea lui era fragilă, dar s-a luptat mereu cu problemele lui”, a declarat Allisson, nepoata sa, vizibil emoționată.

Rudele au fost anunțate despre deces, iar acestea au început să își ia rămas-bun și să informeze apropiații. Însă, în jurul orei 15.00, situația a luat o turnură neașteptată.

Allisson a primit un telefon de la spital în care a aflat că medicii detectaseră din nou un puls slab. Didier a fost imediat transferat la secția de reanimare medicală și indus în comă artificială.

„Nu ne venea să credem, a fost un adevărat șoc pentru toată familia”, a mărturisit nepoata sa.

Pe 25 aprilie, starea lui Didier s-a îmbunătățit neașteptat. Medicii au decis să îl detubeze, iar bărbatul a început să vorbească și să miște din nou.

„Știam că este un om puternic, dar la acest nivel… Este incredibil!”, a spus Allisson.

Potrivit familiei, Didier a glumit imediat ce și-a revenit: „Nu, nu, nu am fost mort”.

Mai mult, el i-a liniștit pe toți spunând: „Nu vă faceți griji, în câteva zile mă întorc acasă”.

Planurile lui Didier

După ce a fost mutat în secția de terapie intensivă cardio-respiratorie pe 29 aprilie, Didier se pregătește acum să fie externat.

„O să-mi fac un mic moft, o să plec în vacanță!”, a declarat el, recunoscător că a primit o a doua șansă.

Mai în glumă, mai în serios, bărbatul a adăugat că speră să câștige în curând la loto și că va împărți jumătate din câștiguri cu asistenții medicali care l-au îngrijit.

„Sindromul Lazăr”, un fenomen extrem de rar

Specialiștii consultați de Ouest France sugerează că în situația bărbatului ar putea fi vorba despre „sindromul Lazăr”, un fenomen extrem de rar.

„Constantele vitale scad la niveluri minime, greu detectabile, astfel încât persoana pare decedată. Pulsul nu se mai simte, iar pupilele nu mai reacționează la lumină sau la alți stimuli, cum ar fi ciupirea pielii”, a explicat un specialist în reanimare.

În Italia, un bărbat de 78 de ani, de origine libiană, a fost declarat mort și a revenit la viață în decurs de doar 30 de minute, după ce a suferit două stopuri cardiace. Incidentul s-a petrecut într-un centru rezidențial din Marina Velca, Tarquinia, pe coasta provinciei Viterbo.

