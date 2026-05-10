La Roma, Inter a deschis scorul încă din minutul 6, prin Lautaro Martinez. În minutul 39, Lautaro a pasat decisiv pentru Petar Sucic, care a majorat diferenţa în favoarea oaspeţilor.

În repriza secundă, gazdele au rămas în zece, după eliminarea lui Romagnoli (59), iar Henrikh Mkhitaryan a mai marcat o dată pentru Inter în minutul 76.

După acest meci, Inter Milano a ajuns la un total impresionant de 27 de victorii și 85 de puncte, fiind lider absolut în Serie A. Lazio rămâne pe poziția a 8-a, cu 51 de puncte.

Echipa condusă de tehnicianul român a securizat matematic al 21-lea titlu de campioană din istoria clubului încă din runda precedentă (a 35-a), când a învins Parma cu scorul de 2-0.

Meciul de sâmbătă a fost doar un preambul pentru marea confruntare care urmează. Peste doar trei zile, pe 13 mai, Inter și Lazio se vor întâlni din nou pe Stadio Olimpico, de această dată pentru a disputa cu trofeul pe masă finala Cupei Italiei.

Inter Milano s-a calificat dramatic în finală, după ce a revenit spectaculos în fața celor de la Como, de la 0-2.



