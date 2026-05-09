„Au început să intensifice confruntarea cu Rusia, care continuă și astăzi. Cred că se apropie de sfârșit, dar situația rămâne gravă”, a răspuns el la o întrebare referitoare la faptul dacă ajutorul occidental acordat Ucrainei merge prea departe.

Zelenski, invitat la Moscova

Mai devreme în cursul zilei, consilierul prezidențial Iuri Ușakov a reînnoit încă o dată invitația permanentă adresată de Kremlin lui Zelenski de a se întâlni cu Putin în capitala Rusiei. Zelenski a afirmat în repetate rânduri că este dispus să se întâlnească cu Putin în orice oraș care nu este implicat în războiul pe scară largă.

„Am auzit de mai multe ori public cum că partea rusă m-a invitat… Se pare că m-au invitat personal. Am răspuns la asta… Nu pot să mă duc la Moscova pentru discuții cu Putin, în capitala unei țări care este parte agresoare în acest război. Suntem gata să susținem propunerile Statelor Unite ale Americii de a ne întâlni oriunde în America, în Europa, în țări neutre, în orice țară cu excepția Federației Ruse și a Belarusului”, a explicat Zelenski la începutul anului.

Putin vrea să negocieze și cu liderii europeni încetarea războiului

Putin a mai spus că ar fi dispus să se întâlnească cu liderii europeni pentru a negocia încetarea războiului, în special cu acei lideri care nu au denigrat Rusia. Declarațiile sale vin la două zile după ce președintele Consiliului European, Antonio Costa, a afirmat că liderii UE au început să-și pregătească propriile discuții cu Putin, potrivit Financial Times.

De ce șansele ca războiul să se încheie în 2026 sunt „zero”

Într-un interviu din luna ianuarie 2026, fostul ministru de externe Dmitri Kuleba a oferit o perspectivă rezervată asupra conflictului, subliniind că Vladimir Putin va accepta pacea doar atunci când va realiza că readucerea Ucrainei sub controlul Moscovei este un obiectiv imposibil.

Kuleba a avertizat că un eventual armistițiu, ale cărui șanse de materializare rămân extrem de mici chiar și după luna februarie, nu ar însemna sfârșitul definitiv al războiului, ci doar o încetare temporară a focului.

În viziunea sa, anul 2026 nu va aduce pacea finală, deoarece Rusia continuă să mizeze pe distrugerea sistemului energetic și pe epuizarea voinței de rezistență a ucrainenilor, refuzând să recunoască dreptul țării vecine de a exista ca stat independent, suveran și european.

Din totalul pierderilor înregistrate de Rusia pe frontul din Ucraina, 62% reprezintă soldați uciși.

Rușii au amenințat că războiul ar putea dura chiar decenii

Kremlinul a transmis un avertisment explicit prin intermediul negociatorului Vladimir Medinski, care a sugerat că Federația Rusă este pregătită pentru un conflict de lungă durată, similar Războiului Nordic purtat de Petru cel Mare timp de 21 de ani.

În cadrul primelor discuții directe de pace din ultimii trei ani, oficialii ruși au utilizat reperele istorice pentru a sublinia determinarea Moscovei de a lupta oricât va fi necesar, semnalând că obiectivele strategice actuale ar putea necesita un efort militar extins pe parcursul mai multor decenii.

Parada militară restrânsă de Ziua Victoriei, la Moscova

Parada militară, care a marcat cea de-a 81-a aniversare a victoriei fostei URSS în cel de-Al Doilea Război Mondial, a avut loc, sâmbătă, 9 mai, în Piața Roșie din Moscova. La evenimentul în format restrâns a participat președintele rus Vladimir Putin și doar cinci lideri străini.

În discursul său de la parada de Ziua Victoriei, Vldimir Putin a anunțat că oamenii de ştiinţă şi inginerii ruşi creează modele de armament avansate şi unice şi demarează producţia lor în serie. „Alături de soldaţii ruşi se află muncitori şi proiectanţi, ingineri, oameni de ştiinţă, inventatori. Aceştia continuă tradiţiile predecesorilor lor.

Bazându-se pe experienţa de luptă modernă, creează modele de armament avansate şi unice. Dezvoltă producţia lor în serie”, a subliniat liderul de la Kremlin în discursul său. De asemenea, în cadrul discursului, liderul de la Kremlin a vorbit și despre războiul din Ucraina.

„Marea realizare a generaţiei de învingători îi inspiră pe soldaţii care îndeplinesc astăzi misiunile operaţiunii militare speciale (n.r. – războiul din Ucriana). Ei se opun unei forţe agresive, care este înarmată şi susţinută de întreg blocul NATO. Şi, în ciuda acestui fapt, eroii noştri merg înainte”, a declarat Vldimir Putin.

