„Au început să intensifice confruntarea cu Rusia, care continuă și astăzi. Cred că se apropie de sfârșit, dar situația rămâne gravă”, a răspuns el la o întrebare referitoare la faptul dacă ajutorul occidental acordat Ucrainei merge prea departe.

Zelenski, invitat la Moscova

Mai devreme în cursul zilei, consilierul prezidențial Iuri Ușakov a reînnoit încă o dată invitația permanentă adresată de Kremlin lui Zelenski de a se întâlni cu Putin în capitala Rusiei. Zelenski a afirmat în repetate rânduri că este dispus să se întâlnească cu Putin în orice oraș care nu este implicat în războiul pe scară largă.

„Am auzit de mai multe ori public cum că partea rusă m-a invitat… Se pare că m-au invitat personal. Am răspuns la asta… Nu pot să mă duc la Moscova pentru discuții cu Putin, în capitala unei țări care este parte agresoare în acest război. Suntem gata să susținem propunerile Statelor Unite ale Americii de a ne întâlni oriunde în America, în Europa, în țări neutre, în orice țară cu excepția Federației Ruse și a Belarusului”, a explicat Zelenski la începutul anului.

Putin vrea să negocieze și cu liderii europeni încetarea războiului

Putin a mai spus că ar fi dispus să se întâlnească cu liderii europeni pentru a negocia încetarea războiului, în special cu acei lideri care nu au denigrat Rusia. Declarațiile sale vin la două zile după ce președintele Consiliului European, Antonio Costa, a afirmat că liderii UE au început să-și pregătească propriile discuții cu Putin, potrivit Financial Times.

De ce șansele ca războiul să se încheie în 2026 sunt „zero”

Într-un interviu din luna ianuarie 2026, fostul ministru de externe Dmitri Kuleba a oferit o perspectivă rezervată asupra conflictului, subliniind că Vladimir Putin va accepta pacea doar atunci când va realiza că readucerea Ucrainei sub controlul Moscovei este un obiectiv imposibil.

Kuleba a avertizat că un eventual armistițiu, ale cărui șanse de materializare rămân extrem de mici chiar și după luna februarie, nu ar însemna sfârșitul definitiv al războiului, ci doar o încetare temporară a focului.

În viziunea sa, anul 2026 nu va aduce pacea finală, deoarece Rusia continuă să mizeze pe distrugerea sistemului energetic și pe epuizarea voinței de rezistență a ucrainenilor, refuzând să recunoască dreptul țării vecine de a exista ca stat independent, suveran și european.

Un soldat rus trage cu un obuzier D-30 spre pozițiile ucrainene din sectorul Volchansk al frontului, 26 noiembrie 2024
Din totalul pierderilor înregistrate de Rusia pe frontul din Ucraina, 62% reprezintă soldați uciși. Foto: Hepta

Rușii au amenințat că războiul ar putea dura chiar decenii

Kremlinul a transmis un avertisment explicit prin intermediul negociatorului Vladimir Medinski, care a sugerat că Federația Rusă este pregătită pentru un conflict de lungă durată, similar Războiului Nordic purtat de Petru cel Mare timp de 21 de ani.

În cadrul primelor discuții directe de pace din ultimii trei ani, oficialii ruși au utilizat reperele istorice pentru a sublinia determinarea Moscovei de a lupta oricât va fi necesar, semnalând că obiectivele strategice actuale ar putea necesita un efort militar extins pe parcursul mai multor decenii.

Parada militară restrânsă de Ziua Victoriei, la Moscova

Parada militară, care a marcat cea de-a 81-a aniversare a victoriei fostei URSS în cel de-Al Doilea Război Mondial, a avut loc, sâmbătă, 9 mai, în Piața Roșie din Moscova. La evenimentul în format restrâns a participat președintele rus Vladimir Putin și doar cinci lideri străini.

În discursul său de la parada de Ziua Victoriei, Vldimir Putin a anunțat că oamenii de ştiinţă şi inginerii ruşi creează modele de armament avansate şi unice şi demarează producţia lor în serie. „Alături de soldaţii ruşi se află muncitori şi proiectanţi, ingineri, oameni de ştiinţă, inventatori. Aceştia continuă tradiţiile predecesorilor lor.

Bazându-se pe experienţa de luptă modernă, creează modele de armament avansate şi unice. Dezvoltă producţia lor în serie”, a subliniat liderul de la Kremlin în discursul său. De asemenea, în cadrul discursului, liderul de la Kremlin a vorbit și despre războiul din Ucraina.

„Marea realizare a generaţiei de învingători îi inspiră pe soldaţii care îndeplinesc astăzi misiunile operaţiunii militare speciale (n.r. – războiul din Ucriana). Ei se opun unei forţe agresive, care este înarmată şi susţinută de întreg blocul NATO. Şi, în ciuda acestui fapt, eroii noştri merg înainte”, a declarat Vldimir Putin.

știrea se actualizează

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Trei foști judecători CCR explică dacă Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier de către Nicușor Dan
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Viva.ro
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Unica.ro
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
GSP.RO
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
GSP.RO
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
Parteneri
Ultima oră! Înfiorător ce s-a aflat acum despre moartea lui Ioan Isaiu. Actorul avea doar 56 de ani, iar colegii de teatru și de telenovele sunt în stare de șoc
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Înfiorător ce s-a aflat acum despre moartea lui Ioan Isaiu. Actorul avea doar 56 de ani, iar colegii de teatru și de telenovele sunt în stare de șoc
Ultima oră! Medana Oprea, în stare de șoc după moartea lui Ioan Isaiu, face acum o dezvăluire incredibilă despre el! Nimeni, dar nimeni nu a bănuit asta: “El a fost…”
Avantaje.ro
Ultima oră! Medana Oprea, în stare de șoc după moartea lui Ioan Isaiu, face acum o dezvăluire incredibilă despre el! Nimeni, dar nimeni nu a bănuit asta: “El a fost…”
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta
Tvmania.ro
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta

Alte știri

O româncă a lăsat sectorul agroalimentar și a devenit șoferiță de autobuz, în Italia: „Uneori o duc și pe fiica mea la școală, e foarte frumos”
Știri România 22:16
O româncă a lăsat sectorul agroalimentar și a devenit șoferiță de autobuz, în Italia: „Uneori o duc și pe fiica mea la școală, e foarte frumos”
Tronsonul de autostradă unde se lucrează la foc automat și se toarnă zilnic 2.000 de tone de asfalt
Știri România 21:08
Tronsonul de autostradă unde se lucrează la foc automat și se toarnă zilnic 2.000 de tone de asfalt
Parteneri
Apusul alianțelor? Japonia alege petrolul rusesc și lasă UE tot mai singură: „Vor trebui refăcute calculele, totul devine tranzacțional”
Adevarul.ro
Apusul alianțelor? Japonia alege petrolul rusesc și lasă UE tot mai singură: „Vor trebui refăcute calculele, totul devine tranzacțional”
Ce a făcut Jaqueline Cristian după ce a intrat în Top 30 WTA. Era de așteptat
Fanatik.ro
Ce a făcut Jaqueline Cristian după ce a intrat în Top 30 WTA. Era de așteptat
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Ioan Isaiu a murit la 56 de ani fără să își îndeplinească dorința. Care era cel mai mare regret al actorului
Stiri Mondene 17:08
Ioan Isaiu a murit la 56 de ani fără să își îndeplinească dorința. Care era cel mai mare regret al actorului
Ioan Isaiu, unul dintre cei mai îndrăgiți actori ai serialelor românești: Rolurile care au cucerit publicul
Stiri Mondene 16:37
Ioan Isaiu, unul dintre cei mai îndrăgiți actori ai serialelor românești: Rolurile care au cucerit publicul
Parteneri
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
TVMania.ro
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
Experiment Observator: Ce mai putem cumpăra azi cu 100 de lei. "Valorează din ce în ce mai puţin"
ObservatorNews.ro
Experiment Observator: Ce mai putem cumpăra azi cu 100 de lei. "Valorează din ce în ce mai puţin"
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Parteneri
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
GSP.ro
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
GSP.ro
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
Parteneri
Anunț important făcut de Vladimir Putin: Războiul din Ucraina „se apropie de final”
Mediafax.ro
Anunț important făcut de Vladimir Putin: Războiul din Ucraina „se apropie de final”
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Tatăl fetei de 18 ani ucise în Bihor, primele declarații după ce presupusul criminal a fost prins. Bărbatul îi acuză pe polițiști: „M-am rugat în genunchi”
Wowbiz.ro
Tatăl fetei de 18 ani ucise în Bihor, primele declarații după ce presupusul criminal a fost prins. Bărbatul îi acuză pe polițiști: „M-am rugat în genunchi”
Mesajul lui Nicușor Dan, în presa internațională. Le Figaro: Președintele României critică strategiile UE
Mediafax.ro
Mesajul lui Nicușor Dan, în presa internațională. Le Figaro: Președintele României critică strategiile UE
ADEVĂRUL despre presupusa relație dintre Alicia și călăul ei din Bihor! Familia a... Vezi mai mult
KanalD.ro
ADEVĂRUL despre presupusa relație dintre Alicia și călăul ei din Bihor! Familia a... Vezi mai mult

Politic

Mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „România va avea un guvern pro occidental” Țara noastră susține un parteneriat UE-SUA
Politică 11:31
Mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „România va avea un guvern pro occidental” Țara noastră susține un parteneriat UE-SUA
5 stiri by Libertatea – Comunicarea nonverbală. Ce cărți are în mână Nicușor Dan pentru formarea unui nou guvern?
Politică 10:00
5 stiri by Libertatea – Comunicarea nonverbală. Ce cărți are în mână Nicușor Dan pentru formarea unui nou guvern?
Parteneri
Cum e posibil să fii păcălit în asemenea hal? Escrocheriile spirituale și cazul victimelor din Iași ale „sectei” Bau, sub lupa psihologului
ZiaruldeIasi.ro
Cum e posibil să fii păcălit în asemenea hal? Escrocheriile spirituale și cazul victimelor din Iași ale „sectei” Bau, sub lupa psihologului
Thomas Neubert, interviu amplu după ce a părăsit FCSB: „Asta mi-a spus Mirel! M-a surprins gestul lui” Adevărul despre ruptura cu Reghecampf şi dezvăluiri despre pregătirea spartană: „Ne omoară!”. Video
Fanatik.ro
Thomas Neubert, interviu amplu după ce a părăsit FCSB: „Asta mi-a spus Mirel! M-a surprins gestul lui” Adevărul despre ruptura cu Reghecampf şi dezvăluiri despre pregătirea spartană: „Ne omoară!”. Video
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea