Pasiunea pentru motoare a determinat-o să înceapă un capitol nou

Pasiunea pentru motoare, pe care o împarte cu soțul său, care este mecanic la aceeași companie la care lucrează, a determinat-o să înceapă un nou capitol profesional, relatează publicația italiană Forli Today.

Înainte de a deveni șoferiță de autobuz, Mirela lucra în sectorul agroalimentar din Forlì. Deși era o muncă stabilă, visul de a conduce vehicule mari a determinat-o să accepte provocarea de a obține licențele profesionale necesare prin intermediul unui curs intensiv de 200 de ore.

Mirela își duce uneori cu autobuzul fiica la școală

Pe lângă provocările profesionale, Mirela își găsește timp să fie aproape de cele două fiice ale sale, Miriam (15 ani) și Greta (10 ani). Uneori, traseul autobuzului pe care îl conduce coincide cu drumul către școala fiicei mai mari, transformând o simplă cursă într-un moment special între mamă și fiică.

„Din când în când mi se întâmplă să o duc și pe fiica mea la școală și este foarte frumos, pentru că o duc pe ea și pe prietenele ei. Când am tură și plec din cartierul meu, ea urcă împreună cu mine”, a povestit Mirela.

Îmbinarea vieții de familie cu programul solicitant al unui șofer de autobuz nu este ușoară. Totuși, Mirela subliniază importanța sprijinului din partea colegilor.

„Colegele și colegii sunt foarte disponibili, reușim să ne gestionăm și să ne organizăm bine cu turele, făcând și schimburi atunci când este nevoie”, a explicat ea.

În ciuda programului încărcat, Mirela reușește să găsească timp și pentru ea însăși, mergând la sală de trei ori pe săptămână.

