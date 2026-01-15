„Nu-ți imagina că toate lucrurile acestea se întâmplă peste noapte, sunt lucruri care se întâmplă treptat, ușor-ușor, sunt lucruri de comun acord, lucruri pe care și tu le exprimi și le dorești, lucruri care automat se îmbină și se întâmplă să se ajungă și la acest lucru.

Eu sunt foarte bine și sunt cu colega mea de la Pro TV, cu Iulia Pârlea, cu Ciucă, tot de la Pro TV, așa o să rămânem. E un loc în care eu m-am simțit extraordinar, mă simt extraordinar în continuare, rămân în continuare la emisiune până pe 6 februarie, apoi rămân implicat în Pro TV. Nu e ceva care dispare peste noapte”, a spus Cătălin Măruță pentru Cancan.

Cătălin a vorbit și despre momentele frumoase din cadrul emisiunii pe care a prezentat-o timp de 18 ani.

„Au fost foarte multe momente frumoase, 18 ani înseamnă de multe ori o viață de om, au fost momentele când copiii mei au apărut pe lume și eu eram la emisiune. Deci momente pe care nu am cum să le uit, pe care le-am trăit cu colegii mei, cu cei de acasă. Au fost momente mai puțin bune, ca în viața fiecărui om atunci, când mi-am pierdut bunicii, când mi-am pierdut tatăl, dar, în același timp, aveam niște oameni care mă susșineau și care erau lângă mine, colegii din Pro TV și oamenii cu care lucrez de atâta timp și care sunt niște oameni senzaționali, spun asta cu mâna pe inimă.

Nu ai cum, e un loc în care m-am simțit extraordinar, sunt niște oameni minunați cei cu care lucrez și cu care am făcut echipă atâta timp și cu care, drept dovadă, și după emisiune continuăm proiectele noastre, pe care le începusem în urmă cu patru ani. Nu e nimic senzațional”, a spus Cătălin Măruță pentru sursa citată.