Beneficii principale pentru sănătate ale ceaiului de ghimbir

Ceaiul de ghimbir este apreciat atât în medicina tradițională, cât și în cea modernă, datorită proprietăților sale terapeutice. Printre principalele beneficii se numără:

Ajută digestia – reduce balonarea, greața și crampele abdominale și stimulează secreția de enzime digestive.

Calmează greața – eficient în răul de mișcare, greața din sarcină sau cea indusă de tratamente.

Are efect antiinflamator și antioxidant – ghimbirul conține gingerol, un compus care ajută la reducerea inflamațiilor și la protejarea celulelor.

Susține imunitatea – poate ajuta organismul să lupte împotriva răcelilor și infecțiilor ușoare.

Ameliorează durerile – poate reduce durerile musculare, menstruale sau articulare.

Contribuie la reglarea glicemiei și colesterolului – unele studii sugerează beneficii metabolice atunci când este consumat regulat.

Încălzește organismul și îmbunătățește circulația – fiind util mai ales în sezonul rece.

Totuși, consumat în exces, ceaiul de ghimbir poate provoca arsuri gastrice sau iritații, mai ales la persoanele cu afecțiuni digestive. Dacă ai probleme medicale sau iei tratamente, este bine să ceri sfatul medicului.

Cele mai frecvente greșeli când facem un ceai de ghimbir

1. Tăierea ghimbirului prea devreme – Ghimbirul trebuie tăiat imediat înainte de a fi folosit, deoarece substanțele sale active se pot pierde dacă este lăsat prea mult timp.

2. Îndepărtarea cojii – Coaja ghimbirului nu trebuie curățată. Nutrienții se regăsesc în întreaga rădăcină, astfel că nu este nevoie să risipim nimic.

3. Temperatura apei – Spre deosebire de ceaiul verde sau negru, apa pentru ceaiul de ghimbir trebuie să fie clocotită. După cinci minute de infuzare, ceaiul este perfect de servit.

Rețetă de ceai de ghimbir

Ingrediente:

5 grame de ghimbir

1/2 lămâie

0,5 litri de apă

Miere, după gust

Preparare:

Taie ghimbirul în felii sau rade-l fin. Pune ghimbirul într-un ceainic de mărime medie. Toarnă 0,5 litri de apă clocotită peste ghimbir. Lasă ceaiul să se infuzeze 5-10 minute. Strecoară ceaiul dacă nu dorești să consumi feliile de ghimbir și îndulcește-l cu miere, după preferință.

Cultivarea ghimbirului acasă

Ghimbirul poate fi cultivat cu ușurință chiar și fără o grădină. Jurnaliștii publicației Blick, parte a Ringier Media International, oferă sfaturi utile pentru cei care vor să aibă propria sursă de ghimbir proaspăt acasă.

Puteți cultiva cu ușurință mai mult ghimbir dintr-o rădăcină cumpărată. Nu aveți nevoie de o grădină – un ghiveci este suficient.

Tăiați o bucată de ghimbir de aproximativ cinci centimetri lungime din cea mai proaspătă bucată posibilă. Este important ca pe bucata tăiată să rămână un punct de creștere, astfel încât ghimbirul să poată încolți.

Apoi, înmuiați bucata tăiată peste noapte într-un pahar cu apă, pentru a absorbi apa. A doua zi, umpleți trei sferturi dintr-un ghiveci cu pământ pentru flori și așezați bucata de ghimbir, cu partea tăiată în jos, pe pământul din ghiveci. Acoperiți-o cu mai mult pământ pentru flori până când ghimbirul este bine scufundat. Apoi udați cu apă moale.

În cele din urmă, acoperiți ghiveciul cu folie pentru a menține pământul umed. Udați regulat cu apă moale (cu conținut redus de calcar) pentru a menține un nivel constant de umiditate. Evitați cu orice preț îmbibarea cu apă. Un loc parțial umbrit este ideal pentru cultivarea propriilor răsaduri. Evitați lumina directă a soarelui.

După câteva săptămâni, rizomul va prinde rădăcini în ghiveci și va apărea un lăstar. Folia poate fi apoi îndepărtată și planta replantată într-un ghiveci mai mare, dacă este necesar. Spre toamnă, frunzele plantei devin gălbui. Apoi, rizomii de ghimbir pot fi recoltați și folosiți după dorință.

Rețetă de Ginger Shot

Ingrediente:

1/2 lămâie

50 g ghimbir

1 linguriță de miere

Preparare:

Stoarce sucul din 1/2 lămâie și strecoară-l pentru a elimina semințele. Curăță ghimbirul subțire și taie-l cubulețe. Amestecă ghimbirul, sucul de lămâie și mierea într-un blender sau cu ajutorul unui mixer vertical până obții o textură fină. Toarnă amestecul într-o sticlă și păstrează-l la frigider. Agită înainte de fiecare utilizare.

Ghimbirul rămâne o soluție simplă și eficientă pentru sănătate, mai ales în sezonul rece. Cu rețetele și sfaturile de mai sus, poți beneficia la maximum de toate proprietățile acestei plante versatile.

