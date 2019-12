De Daria Maria Diaconu,

Imediat după încheierea finalei Vocea României, Dragoș Moldovan a acordat un interviu pentru Pro TV.

„Mulțumesc mult tuturor celor care m-au susținut și m-au votat. Încă nu îmi dau seama cum mă simt. Trebuie să mai treacă vreo oră așa să mă liniștesc și să-mi dau seama de ce tocmai s-a întâmplat. Am spus mereu că de când am venit la acest concurs nu mi-am făcut niciun fel de așteptări și am vrut dar să cânt cât mai bine și să trăiesc momentele atunci pe scenă. A fost un drum foarte fain, în care am cunoscut mulți oameni faini”, a spus Dragoș Moldovan.

Tudor Chirilă a comentat și el, imediat după concurs:

„Eu îl felicit pe Dragoș că a reușit să termine această finală. Multă lume nu se gândește poate la gradul de dificultate al pieselor pe care le-a avut el și ce înseamnă să supraviețuiești unui asemenea show. Suntem toți sfârșiți după un asemenea show”.

Dragoș Moldovan a dezvăluit și ce are de gând să facă cu marele premiu, în valoare de 100.000 de euro.

„Nu m-am gândit, pentru că este o sumă mare pe care sincer nu am avut-o încă în mână și nici nu mi-am imaginat cum ar fi. Și prefer să spun că încă nu știu ce o să fac cu ei, decât să spun că… Încă nu m-am gândit, cred că mai am timp câteva zile să îmi revin după această experiență și să mă gândesc ce aș putea face cu atâția bani”.

Potrivit vocearomaniei.protv.ro, Dragoș (20 de ani) este din Timișoara și e student la Conservator, unde studiază chitara. Tânărul mărturisește că muzica este pe primul loc în viața lui. ”Când sunt obosit, cânt, când sunt fericit, cânt. Cealaltă pasiune a mea este dresajul canin și tot ce înseamnă câini”.

A descoperit rockul la 7 ani, când și-a strâns bani din colindat și a cumpărat prima chitară. Dragoș cântă în 3 trupe, la festivaluri și în cluburi.

Acum trei ani, a suferit un grav accident de mașină. ”În 2016, am avut un accident cu mașina. Din neatenție, la doar două luni după ce am luat permisul, am alunecat și am lovit violent un copac. Am rămas încarcerat și am intrat în comă. A fost nevoie de două operații, una la cap și una la mână. Fața mea s-a schimbat puțin… În aceste două săptămâni în care am fost în comă, medicii au fost destul de rezervați în privința șansele, dar din fericire am reușit să le demonstrez contrariul. Mă consider foarte norocos”.

Dragoș Moldovan a câștigat Vocea României 2019. Pe locul 2 s-a clasat Andi Țolea (echipa Smiley). Podiumul a fost completat de Jasmina Răsădean (echipa Irina Rimes). Pe ultimul loc s-a clasat Elena Bozian (echipa Horia Brenciu).

Tudor Chirilă a obținut al patrulea succes ca antrenor, după Tiberiu Albu (2014), Cristina Bălan (2015) și Teodora Buciu (2016).

