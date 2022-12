Iulian Nunucă a zguduit scena la audiții. dar și la toate prestațiile live. Concurentul în vârstă de 18 ani, din Pașcani, a moștenit talentul de la bunicul și tatăl său, care sunt lăutari. La „Vocea României”, Iulian a experimentat mai multe stiluri muzicale, reușind să cucerească atât antrenorii, cât și publicul de acasă.

Concurentul a precizat pentru Ciao.ro faptul că o parte din cei 100.000 de euro i-ar investi în cariera sa muzicală, iar o parte i-ar dona copiilor cu nevoi speciale.

„Dacă aș câștiga, mi-aș dori să donez o parte din bani și copiilor care au nevoie, cu situații financiare mai precare și aș investi în cariera mea”, a declarat Iulian Nunucă pentru sursa menționată.

Și aseară, după marea finală, într-un interviu pentru Pro TV, câștigătorul a declarat același lucru. Totodată, el a și dezvăluit cât e de apropiat de Andra Botez, care a ieșit pe locul doi la „Vocea României”. Ea a fost profesoara lui o perioadă, și acum vrea să revină la orele ei de canto.

„În acest moment greu îmi găsesc cuvintele, mă gândesc numai la Dumnezeu, că el a fost ajutorul meu întotdeauna. Întotdeauna am intrat pe scenă cu gândul al El, și faptul că am ajuns cu Andra până în ultima clipă, nu știam ce reacții să mai am în momentul acela mă gândeam că dacă aș câștiga eu ar fi o surpriză, dar dacă ar câștiga Andra nu ar fi nimic de neașteptat. Eu mă așteptam să câștige ea. Ea are o vocea care merită să fie pe cele mai mari scene ale lumii”, a spus câștigătorul.

Și a continuat: „Bucuria a fost mai mult în suflet. Ca om simplu nu am putut să mă bucur așa cum aș fi putut pentru că mă gândeam la Andra. Pentru mine banii nu valorează nimic. Eu dacă am cu ce să mă îmbrac, ce să mănânc și unde să dorm, eu am de toate. Asta e cel mai frumos, să trăiești simplu și frumos, să fii modest, să lași loc de iubire și bunătate, căci așa poți schimba lumea.

Îmi doresc ca noi, oamenii, să urmăm în continuare calea lui Dumnezeu. Asta e cel mai important pentru mine. Cu marele premiu am de gând să donez o parte din bani copiilor săraci care chiar au nevoie și să investesc în cariera mea. Și să merg la Andra la ore. Cât mi-am dorit asta!”, a mai explicat el.

Tudor Chirilă, declarații despre Iulian Nunucă, concurentul lui

Iulian Nunucă a fost antrenat de Tudor Chirilă la „Vocea României”, sezonul 10. Înainte de marea finală, Tudor Chirilă a declarat în mediul online: „A fost o săptămână în care am muncit ca niște câini așa că sunt împăcat cu gândul că am făcut tot ce se putea în ceea ce-l privește. Am ales piese, am făcut structuri, am făcut vocal coaching cu un profesionist minunat, am încercat să ne pregătim mental. Îmi doresc mult ca băiatul ăsta să câștige, mult mai mult pentru el și pentru ce fel de om e decât pentru orgoliul meu personal.

Acum înțeleg cât de greu e pentru un regizor să-și privească actorii la premieră fără să poată să facă atceva decât să trăiască cu ei fiecare cuvânt și să le însoțească fiecare respirație. Asta e partea cea mai grea. In rest, să fie voce. Forța să fie cu noi și, bineînțeles, voi”, a transmis el.

După marea finală, cântărețul a declarat: „Iulian e un copil pentru care mi-am dorit foarte mult acest cadou de Crăciun, pe care i l-a făcut publicul. Am avut o echipă extraordinară și cred că victoria lui Iulian e și victoria tuturor celorlalți concurenți din echipa mea. Cred cu tărie că toate momentele construiesc momentul din finală.

Povestea lui Iulian este a unui copil care nu a avut foarte multe de la viață, a fost destul de mult timp singur în concurs. Cred că în finală a fost prima dată când l-a susținut cineva din platou, mama lui a fost alături de el. Mi se pare că este o poveste care poate inspira și alți copii, iar bunătatea acestui băiat și calitățile lui umane au ieșit la iveală în fiecare etapă a show- ului”, a spus Tudor Chirilă.

Cine e, de fapt, Iulian Nunucă, câștigătorul „Vocea Românie”, sezonul 10

Iulian Nunucă este concurentul în vârstă de 18 ani, din Pașcani, care a reușit să facă un adevărat spectacol pe scena „Vocea României”. Născut într-o familie de cântăreți, cu tatăl și bunicul lăutari, Iulian a preluat talentul, însă l-a dus într-o cu totul altă zonă.

„M-am regăsit în muzica pop, clasică, dar n-aș putea să spun că sunt diferit”, a spus el la Pro TV.

