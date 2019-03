Cea mai bună prietenă a Valentinei Pelinel face dezvăluiri. „O să-și revină foarte repede”

„Am lucrat cu ea aproape în fiecare zi, tocmai de aia a dus și sarcina la bun sfârșit, avem două fetițe frumoase, mămica e frumoasă o să își revină foarte repede, e totul ok. Am simțit piele de găină când le-am văzut, eu le știu din burtică”, a declarat Luminița Nicolescu la emisiunea Star Matinal, de la Antena Stars.

„E foarte fericită… Ce poate fi mai frumos decât să devii mamă și mai ales să ai și două fetițe. Nu este ușor, dar atunci când ești optismit, când ți-ai dorit mult lucrul ăsta, când tot decurge bine…. Milan va fi protector cu cele mici… deja întelege, nu am văzut reacția lui, dar presupun că se va bucura”, a adăugat prietena valentinei Pelinel.

În data de 12 septembrie 2018, Valentina Pelinel s-a cununat civil cu omul de afaceri Cristi Borcea. Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împreună un copil, Milan, care a venit pe lume în anul 2016. În data de 1 martie 2019, Valentina Pelinel și Cristi Borcea au devenit din nou părinți de gemene, Indira Maria și Rania Maria. În data de 30 septembrie a anului trecut, Valentina Pelinel și Cristi Borcea au făcut nunta în Ungaria.

Cristi Borcea are, în total, nouă copii. Alina Vidican are doi copii cu omul de afaceri Cristi Borcea: Alexandru și Gloria. Din căsnicia Mihaelei Borcea cu Cristi Borcea au rezultat trei copii, Patrick și gemenii Antonia Melissa și Mihai Angelo. De asemenea, fostul acționar de la clubul Dinamo mai are un copil dintr-o relație cu o avocată.

