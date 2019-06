„Michael Jackson Tribut Show”, cel mai mare eveniment creat după câștigarea trofeului „Vocea României”, în decembrie 2018. Chiar în ziua în care s-au împlinit 10 ani de moartea lui Michael Jackson, Bogdan a reușit să-și transpună complet spectactorii în universul celui care l-a inspirat și l-a făcut să-și descopere pasiunea pentru muzică.

„Aș vrea să mulțumesc tuturor celor implicați în acest proiect. S-a muncit extraordinar de mult și, în final, a fost un concert reușit. Mulțumesc publicului că a participat la acest eveniment. A fost un public fantastic, am simțit energia oamenilor și toți au avut o contribuție mare la acest show. După concert m-am văzut cu o parte dintre ei, am făcut poze, am stat de vorbă și ne-am cunoscut mai bine. Am reușit să sărbătorim moștenirea lăsată de Michael Jackson printr-un spectacol complex, în care a existat emoție, oamenii au reacționat incredibil la fiecare moment și sper să putem organiza acest show în mai multe orașe din țară”, spune Bogdan.

Alături de bandul Holy Funk, el a cântat 18 dintre cele mai cunoscute piese ale lui Michael Jackson, printre care „Heal the World”, „Black or White”, „Whos Bad”, „Dirty Diana”, „They Dont Care About Us”, „Thriller”, „You Are Not Alone”, „The Way You Make Me Feel”, „Billie Jean”, „Earth Song”. Nu au lipsit proiecțiile video și coregrafiile alături de o trupă de șase dansatori, coordonați de coregrafa „Vocea României”.

