Cele mai apreciate videoclipuri muzicale

Astfel, videoclipul piesei Senorita, interpretată de Shawn Mendes și Camilla Cabello, ocupă primul loc în topul celor mai apreciate clipuri muzicale.

Locul doi este ocupat de BTS, Boy With Luv feat. Halsey.

Poziția a treia este ocupată de Blackpink ‘Kill This Love.

În clasamentul YouTube se menționează că dacă un artist a avut mai multe videoclipuri în top 10, a fost ales cel mai bine clasat.

În 2018, cel mai vizualizat videoclip a fost cel al piesei Te Boté – Nio García, iar în 2017, cel al mega-hitului Despacito – Luis Fonsi și Daddy Yankee, care este și cel mai vizualizat clip muzical din istoria YouTube, cu 6,5 miliarde de vizualizări.

Cele mai apreciate clipuri de dans

În top trei apar ChapkisDanceUSA, Con Calma Choreography, Awez Darbar, O SAKI SAKI | Awez Darbar Choreography și 1MILLION Dance Studio, gogobebe(고고베베) – MAMAMOO(마마무).

Cele mai vizionate jocuri video

Acest top a fost întocmit prin însumarea numărului de vizualizări la toate videoclipurile din 2019 asociate cu un anumit joc video sau serie de jocuri video.

În acest top, Minecraft apare pe locul 1, Fortnite ocupă poziția a doua și Grand Theft Auto se află pe poziția a treia.

Cele mai apreciate clipuri beauty

În realizarea acestui top au fost luate în calcul toate acele videoclipuri care au avut legătură cu frumusețea, cu sfaturi de frumusețe și produse cosmetice.

În top trei se află James Charles, Makeup Tutorial en Español, Shane Dawson, The Beautiful World of Jeffree Star și Kylie Jenner, Kylie Jenner: A Day in the Life.

