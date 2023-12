Cele mai așteptate concerte din 2024. Coldplay și Ed Sheeran vin pe Arena Națională

Țara noastră a devenit una dintre cele mai cunoscute locuri de distracție pentru iubitorii muzicii datorită unor evenimente precum Untold, Electric Castle sau Neversea.

Coldplay, două concerte sold-out la București

Pe lângă celebrele festivaluri care au devenit deja o tradiție în întreaga lume, 2024 aduce iubitorilor muzicii și alte concerte. Iar cele mai așteptate vor fi susținute de trupa britanică Coldplay.

Aceștia vor concerta la București, pe Arena Națională, pe 12 și 13 iunie 2024. Turneul „Music of the spheres world tour” al formației Coldplay va debuta la Atena, capitala Greciei, pe 8 iunie 2024. Se va încheia pe 30 august, la Dublin, în Irlanda.

Trupa Coldplay a fost înființată în anul 1996 și este formată din Chris Martin (voce), Jon Buckland (chitară), Guy Berryman (bas) și Will Champion (tobe).

Una din cele mai populare formații rock din lume, Coldplay a scos nouă albume, cel mai recent în anul 2021, și are în palmares șapte trofee Grammy, cele mai cunoscute premii din industria muzicală.

Trupa britanică de rock Coldplay. Foto: Hepta

Ed Sheeran și-a anunțat revenirea pe Arena Națională

Ed Sheeran a anunțat că revine în România pentru un nou concert, pe 24 august. Ed Sheeran aduce la București turneul său „ + – = ÷ x” Mathematics.

Ed Sheeran vine pentru a doua oară în București, după ce în iulie 2019 acesta a concertat tot pe Arena Națională, în fața a peste 50.000 de oameni, atunci când a cântat în tricoul echipei naționale de fotbal.

În acest an, Sheeran a lansat două albume, Subtract și Autumn Variations, la care a lucrat cu Aaron Dessner, membru al trupei The National, ambele ajungând pe locul 1 în lume.

Ed Sheeran. Foto: Hepta

Lara Fabian, la Sala Palatului

O altă voce de aur, extrem de apreciată la nivel mondial, vine la București. Vorbim de Lara Fabian sau Lara Crokaert, pe numele său real, care va concerta pe 21 aprilie la Sala Palatului din București.

În program se vor găsi atât piese noi, cât și hit-uri îndrăgite ca „Je taime” și „Je suis malade”. Cariera de 37 de ani a artistei a fost marcată de 15 albume, numeroase piese de succes, concerte sold out și milioane de fani.

Lara Fabian. Foto: Hepta

Untold, în perioada 8-11 august

Cea de-a noua ediție a magiei Untold, unul dintre cele mai mari festivaluri din lume, va avea loc în perioada 8-11 august 2024, în Cluj-Napoca.

Pe lângă DJ importanți, organizatorii spun că anul 2024 va aduce în line-up-ul festivalului artiști în premieră pentru România. Ediția cu numărul 9 vine cu o poveste nouă, personaje pline de culoare, experiențe inedite și multe alte surprize pe care participanții le vor descoperi în universul festivalului.

În cele patru zile și patru nopți de festival, creatorii Untold vor transforma Parcul Central din Cluj-Napoca într-o lume a diversității genurilor muzicale, care include live act-uri, show-uri ale celor mai cunoscuți artiști din cultura EDM, techno, tech-house, deep-house, house, trance, hip-hop, pop, drumnbass, trap, dubstep, trip-hop și multe altele. Iar cele mai tari concerte vor avea loc pe Cluj Arena.

Electric Castle, tot pe domeniul Bánffy

Cea de-a 10-a ediție a festivalului va avea loc între 17 și 21 iulie 2024, iar organizatorii sunt deja prezenți pe domeniul Bánffy, pregătind terenul pentru sutele de mii de participanți așteptați.

La începutul lunii decembrie, organizatorii au anunțat primele nume care vin la noi: Massive Attack, Queens of The Stone Age, Bring Me The Horizon, Chase and Status. Alți artiști: Marc Rebillet, Nina Kraviz, Bonobo – DJ set, DJ Shadow, Khruangbin, Camo&Krooked, Kenya Grace, Subcarpați, Vița de Vie, Coma.

Invitatul surpriză de anul viitor de la Electric Castle 2024 este legenda NBA Shaquille O’Neal. El aduce proiectul său muzical sub numele de DJ Diesel.

DJ Diesel – Shaquille O’Neal. Foto: Hepta

La Constanța e Neversea

Neversea sa ajuns la cea de-a șasea ediție și va avea loc în perioada 4-7 iulie, pe plaja Neversea, din Constanța.

„Fanii se pot aștepta la o nouă ediție plină de personaje colorate, de animatori, dansatori, decoruri fantastice și scenele festivalului care asigură diversitatea muzicală, totul alături de adevărații headlineri: plaja și marea”, au declarat organizatorii.

Saga Festival, ediția 2024

Cea de-a patra ediție SAGA Festival va avea loc în perioada 5-7 iulie 2024, la Romaero. Primii artiști anunțați sunt Armin Van Buuren, ARTBAT, Dennis Lloyd, James HYPE, Loreen, Nico Moreno şi RAYE. Bineînțeles, nu vor lipsi artiștii ce au mai făcut parte din lineup-ul SAGA Festival la edițiile trecute.

Armin Van Buuren. Foto: Hepta

Armin van Bureen e cap de afiș. De sărbători, DJ-ul a trimis un mesaj românilor: „Ce mai faceți, prietenii mei din România? Sunt foarte încântat să vă anunț că voi cânta la SAGA Festival, în 2024, în orașul plin de viață, București. Știți că România deține un loc special în inima mea, atmosfera plină de viață și dragostea pentru muzică sunt uimitoare. Chiar abia aștept să am parte alături de voi de o noapte de neuitat de muzică și magie. Acum vreau să vă doresc Crăciun fericit, un an nou fericit și număr zilele până când suntem din nou împreună. Ne vedem acolo!”.

