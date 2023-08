Filme clasice precum „Alice în Țara Minunilor” din 1951 sau mai recente, de exemplu „Encanto”, din 2021. În această listă sunt destule opțiuni pentru copiii sub 5 ani.

Cele mai bune filme din toate timpurile pentru copiii sub 5 ani

Iată recomandările:

Cartea junglei

Un musical pentru copii care reia poveștile lui Rudyard Kipling, petrecute în India, și le prezintă într-un mod distractiv pentru cei mici. Cântece precum „The Bare Necessities” și „I Wan’na Be Like You” sunt, pe bună dreptate, considerate clasice.

Submarinul galben

Probabil The Beatles nu s-au gândit ce succes va avea filmul de animație inspirat de single-ul lor foarte apreciat încă din 1966. Plină de culoare, animația prezintă o intrigă simplă pe care o pot urmări chiar și copiii. În plus, au ocazia să asculte piese precum „Nowhere Man” și „All Together Now”, scrie The Guardian.

Wallace & Gromit: Blestemul iepurelui

„E doar o mică modificare a creierului, atât”, îl liniștește Wallace pe beagle-ul lui cu ochii în patru. În film, cei doi se ocupă de dezinsecție. Îi cheamă Lady Tottington, care își găsește castelul invadat de iepurași în ajunul expoziției de legume din sat.

James și piersica uriașă

Realizată după povestea lui Roald Dahl, se transpune minunat pe ecran pentru cei mai mici dintre spectatori. Strălucitoarea animație stop-cadru a fost realizată de fostul discipol al cunoscutului Tim Burton, Henry Selick.

Vecinul meu Totoro

„Suntem cât se poate de fericiți!”, spune cântecul principal. Animația din 1988 a Studioului Ghibli îmbină bucuria cu tristețea într-o poveste despre comunitate, pisici și „un spirit uriaș de pluș din pădure”.

Mielul Shaun

Nu există nicio secundă de răgaz în această poveste a celor de la Aardman, în care un miel curajos îl trimite din greșeală pe fermier într-o caravană în marele oraș. Acolo, fermierul suferă o amnezie și are nevoie de salvare. Între timp, Farmaggedon, un bebeluș extraterestru, se prăbușește lângă Mossy Bottom.

Encanto

Nu sunt multe filme pentru copii care își propun să abordeze traumele generaționale, dar „Encanto” reușește asta. Culoarea și coloana sonoră fac povestea magică. Acțiunea se petrece în Columbia și este o premieră pentru Disney, pentru că are o distribuție formată numai din latino-americani.

Stă să plouă cu chiftele

O mașină care transformă apa în mâncare. Se produce un haos cu o splendoare vizuală de neegalat: cei mici vor privi hipnotizați, în timp ce frații mai mari vor chicoti datorită haosului gastronomic, precizează The Guardian.

Cenușăreasa

Este filmul clasic Disney perfect cu: șoareci care cântă, păsări care realizează rochii și o zână ursitoare. În plus, și cântecele sunt memorabile.

Zborul navigatorului

Un băiat transportat de un OZN cercetează universul, explorare ce a fermecat pe bună dreptate o generație de copii din anii ’80.

Aventurile Căpitanului Underpants

Adaptat după romanele lui Dav Pilkey, poate că adulții nu i-au dat importanță, dar copiii îi vor adora pe războinicii care îi înconjoară pe directorul nesuferit pe nume Krupp și pe răufăcătorul Poopypants.

Pânza lui Charlotte

Au existat câteva ecranizări, dar desenul animat din 1973, cu Debbie Reynolds în rolul păianjenului, este cel care se apropie de povestea scrisă de E. B. White.

Alice în Țara Minunilor

Realizată cu mult înainte de filmul lui Tim Burton, animația din 1951 rămâne o experiență mult mai frumoasă, susțin autorii The Guardian.

