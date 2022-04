De aproximativ 10 ani de zile, Celia trăiește o poveste de iubire alături de Ardeli Ancuța. Cei doi s-au căsătorit în mai 2013 în Australia, țara lui natală. Ulterior a venit pe lume și primul lor copil, Angelo. Atunci, problemele au început să apară între ei.

Celia a povestit cât de afectată a fost și ea, dar și soțul în acea perioadă în care erau la un pas de divorț. „Acum câțiva ani am trecut printr-o perioadă în care starea mea a fost activată mai mult pe negativ decât pe pozitiv. Mă încărcam cu partea goală a paharului și nu mai prea vedeam partea plină. Corpul meu a fost suprasolicitat, Angelo a fost un bebeluș atipic, care dormea exagerat de greu și puțin.

Au fost vreo doi ani de oboseală acumulată, doi ani în care nu am reușit deloc să am 4-5 ore legate de somn pe noapte. Lui Angelo i-am dat lapte și de câte trei ori pe noapte, până la 2 ani și jumătate, pentru că, dacă nu îi dădeam, se trezea de tot și nu mai reușeam să îl culc cu orele. Chiar și azi îmi spune că urăște somnul, că nu înțelege de ce a fost inventat somnul. Când aude: „Hai, că e ora de culcare!, își pune mâna în cap. Are o energie inepuizabilă și clar nu și-o ia din somn.”, a dezvăluit artista, după care a continuat, mărturisind cum a reușit să se împace cu soțul.

„Epuizarea acumulată în primii doi ani a culminat cu pierderea unei sarcini în luna a treia. Aceasta se întâmpla în același interval în care soțul meu și-a pierdut tatăl… El avea nevoie de susținere, eu – de asemenea, și era să ne pierdem unul pe celălalt. Din orgolii, din epuizare, din tristețe, din stările aduse de mini-depresia în care mă aflam… Ambii exageram și ambii credeam că nu mai este suficientă iubire în celălalt, când, de fapt, eram amândoi răniți și încă ne iubeam enorm.

Tot rugăciunea ne-a salvat și atunci, a fost o mare cumpănă în relația noastră. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ghidat și am avut puterea să pun familia pe primul loc, chiar și atunci când nu mai aveam siguranța că sunt iubită, apreciată și când am decis să las armele jos și să îl înconjor cu iubire, să caut tot ce era pozitiv, bun în relația noastră.”, a mai adăugat ea.

Celia a recunoscut că încă își iubea soțul, la fel și el pe ea, așa că lucrurile au revenit la normal între ei, au uitat de separare. „Aveam enorm de multe motive cu care să mă încarc pozitiv zi de zi… Schimbarea a început cu mine, și apoi s-a schimbat și soțul. Am realizat că răceala lui era oglinda mea. Primeam ceea ce ofeream, am început să las supărările și să mă autocontrolez, să las eu de la mine, să nu mai accept nemulțumirea, să ofer iubire și să am răbdare ca lucrurile sa revină la normal.

Cu Dumnezeu și cu iubire, toate se așază… Unde e cu adevărat iubire, nu se sfârșește! Iar noi chiar ne-am luat din iubire! A durat ceva timp să ne revenim la normal. După, am realizat și noi că am fost la un pas să ne pierdem și cât de trist ar fi fost să se ajungă la asta. Da, lui Dumnezeu I-am cerut îndrumare în acea perioadă și toate s-au rezolvat!”, a mai spus vedeta.

În prezent, Celia și soțul au și al doilea copil, pe fetița Sara. Și-au format o familie frumoasă, dar artista recunoaște că mai au discuții în cuplu, așa cum se întâmplă în orice relație.

„Mai apar din nimicuri, pentru că suntem oameni, suntem diferiți, vedem uneori lucrurile diferit și ținem fiecare la viziunea lui…, însă nu țin mult. Nu accept supărarea din nimicuri și, imediat ce trec nervii, revenim la stări pozitive, avem de unde ne încărca pozitiv, de ce să acceptăm să stăm supărați din nimicuri?”, a încheiat ea.

