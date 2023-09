Răzvan Mincă, în vârstă de 38 de ani, care are un restaurant în București, a participat la „Chefi la cuțite” cu gândul de a-i impresiona pe jurați cu talentul lui în bucătărie. A și reușit, căci a primit cuțitul de la aceștia după ce le-a gătit taco cu greieri și guacamole, scrie a1.ro.

Ulterior, după jurizare, Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu au fost complicii concurentului, care și-a cerut în căsătorie iubita, pe care a cunoscut-o la începutul pandemiei.

Răzvan Mincă a cerut-o pe iubita Irina în căsătorie

„Vreau să fac și eu o surpriză. Pot să o chem pe Irina și pe Scumpi, iubita mea? E un moment mai special”, a zis Răzvan, care avea pregătit inelul. „Ești sigur că vrei să faci asta?”, a întrebat chef Florin Dumitrescu.

„Dacă zice «Nu» ce faci”?, a adăugat și chef Cătălin Scărlătescu. „Să sperăm că nu zice”, a fost replica concurentului, care și-a strâns iubita în brațe când a apărut în platou. Irina a fost apoi chemată în față de chefi și a fost întrebată dacă a văzut decorurile pe care iubitul ei le-a pus pe farfurie, pentru a-i distrage atenția.

Imediat, Răzvan Mincă a pregătit inelul și s-a așezat în genunchi. Tânăra a fost extrem de surprinsă de cererea în căsătorie de la „Chefi la cuțite”. Fără să stea pe gânduri ea a spus „Si”, adică „Da” în spaniolă.

„A zis «Da»”!, au exclamat Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu.

Primele declarații după cererea în căsătorie de la „Chefi la cuțite”

„În primul rând am luat cele trei cuțite de la chefi și am cerut-o în căsătorie pe iubita mea. Am emoții, îmi tremură vocea acum. Am avut mai multe emoții la cerere decât în fata chefilor”, a mărturisit Răzvan Mincă după ce și-a cerut iubita în căsătorie în ediția 8, de la„Chefi la cuțite”, sezonul 12.

Și viitoarea lui soție a făcut declarații: „Am avut mai multe emoții decât el. Nu mă așteptam. Îmi tremură mâinile”.

Gina Pistol nu mai prezintă „Chefi la cuțite”, Irina Fodor i-a luat locul

„Chefi la cuțite” sezonul 11 a fost ultima emisiune prezentată de Gina Pistol la Antena 1. Prezentatoarea a decis să ia o pauză de la televiziune, pentru că se simțea extrem de obosită și își dorea să petreacă mai mult timp cu fiica ei, Josephine. Se pare că soția lui Smiley nu poate sta prea mult departe de televiziune, pentru că acum își dorește să se întoarcă pe micul ecran și așteaptă oferte pentru noi proiecte.

„Lumea trebuie să știe că anul acesta am simțit, ca niciodată altcândva în viața mea, nevoia unei pauze. Una ceva mai lungă. Ultimii doi ani au fost foarte grei, cu multe proiecte, dar și cu lucruri care au apărut în viața mea personală, și am realizat că am pur și simplu nevoie de un timp pe care să mi-l dedic doar mie! Mie și familiei mele! Nimic altceva!”, a precizat Gina Pistol pentru cancan.ro.

