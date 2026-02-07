Pe 6 februarie 2026, liniștea s-a așternut neașteptat peste stadionul San Siro din Milano, în timpul Ceremoniei de Deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă. În mijlocul unui spectacol grandios de lumini, muzică și parade ale sportivilor, actrița Charlize Theron a urcat pe scenă și a transmis un mesaj puternic de pace, într-un moment care a depășit granițele sportului.

Îmbrăcată într-o rochie neagră, lungă până în pământ, Charlize Theron a stat alături de simbolul unui porumbel – emblema universală a păcii – și a rostit un discurs emoționant, inspirat de cuvintele lui Nelson Mandela.

„Acesta este un mesaj de pace”

Actrița sud-africano-americană, laureată cu Oscar și cunoscută pentru rolurile din „Mad Max: Fury Road” și „The Italian Job”, nu a venit la Milano pentru a-și promova un film, ci pentru a transmite un apel la unitate într-un context internațional tensionat.

Discursul său a început astfel: „Sportivi, spectatori din toate colțurile lumii, acesta este un mesaj de pace din partea iubitului meu compatriot, Nelson Mandela”.

Theron a citat apoi din discursul rostit de Mandela în 2004, la Convenția Globală pentru Pace și Nonviolență de la New Delhi: „Pacea nu înseamnă doar absența conflictului. Pacea înseamnă crearea unui mediu în care toți pot înflori, indiferent de rasă, culoare, credință, religie, gen, clasă, castă sau orice alt semn distinctiv social”.

După un moment de pauză, actrița a continuat: „Astăzi, acest mesaj pare mai relevant ca niciodată. Așadar, fie ca aceste Jocuri să însemne mai mult decât sport. Să fie o reamintire a umanității noastre comune, a respectului pe care ni-l datorăm unii altora și un apel puternic la pace pretutindeni”.

Cuvintele ei au fost primite cu emoție de publicul prezent pe stadion și de milioanele de telespectatori din întreaga lume.

Un moment cu încărcătură specială

Mesajul lui Charlize Theron a venit într-un context delicat. Ceremonia de Deschidere a fost marcată și de momente tensionate, după ce vicepreședintele SUA, J.D. Vance, și sportivii israelieni au fost întâmpinați cu huiduieli. În acest climat, apelul la unitate și înțelegere a căpătat o greutate aparte.

Organizatorii au subliniat că tema centrală a ceremoniei a fost armonia și solidaritatea globală, iar intervenția actriței s-a înscris perfect în acest cadru.

Prezența lui Charlize Theron la Milano nu a fost întâmplătoare

Prezența lui Charlize Theron la Milano nu a fost întâmplătoare. La 17 ani, actrița a locuit timp de un an în oraș, unde a lucrat ca model alături de mama sa, înainte de a se muta în Statele Unite pentru a-și începe cariera în actorie. De-a lungul timpului, a revenit frecvent în Italia, inclusiv pentru filmările producției The Italian Job.

Dincolo de cariera cinematografică, Theron este cunoscută pentru activitatea sa umanitară. În 2007 a fondat Charlize Theron Africa Outreach Project, organizație care sprijină sănătatea și educația tinerilor din Africa de Sud, cu accent pe prevenirea HIV/SIDA și combaterea violenței de gen. În 2008, a fost numită Mesager al Păcii al Națiunilor Unite, implicându-se activ în inițiative globale pentru dreptate socială și sănătate publică.

Discursul său a reamintit lumii că Jocurile Olimpice nu înseamnă doar medalii și recorduri, ci și valori precum respectul, fair-play-ul și solidaritatea.

De-a lungul istoriei, Olimpiada a fost adesea o scenă pe care s-au reflectat realitățile politice și sociale ale vremii. Intervenția lui Charlize Theron a readus în prim-plan idealurile fondatoare ale mișcării olimpice: unitatea și pacea între națiuni.

