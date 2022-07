În timp ce Ioana Simion îi ia apărarea lui Ilie Năstase, Charlotte pare a fi foarte deranjată de declarațiile făcute de soția tatălui ei. Tânăra i-a răspuns Ioanei printr-un mesaj public, pe care l-a postat pe Facebook.

„Hei, presa din România și Ioana Năstase… eu nu am copii și nu eu am o fată care i-a fost răpită! Tu te-ai măritat cu el”, i-a transmis Charlotte Ioanei Simion, relatează Click!

Totul a început după ce s-a aflat că fiica lui Ilie Năstase și-a făcut cont pe OnlyFans, platformă destinată adulților. Charlotte este fiica adoptivă a lui Ilie Năstase din mariajul cu actrița Alexandra King. Are acum 32 de ani și trăiește în America. De asemenea, tânăra susține că nu și-a mai văzut tatăl de 14 ani.

Ioana Simion a sărit acum în apărarea lui Ilie Năstase și a răbufnit la adresa lui Charlotte. „Această fată are 30 și ceva de ani, dar nu a muncit o zi în viața ei! Să fie clar, tatăl ei e un exemplu. Ilie are grijă în aceeași măsură de toți copiii lui. Nu face diferențe. Din câte știu eu, nu le dă doar o mie de euro pe lună, le dă mai mult, vreo 3.000-4.000 de euro! Numai acestei fete știu că i-a plătit 400.000 de euro școala”, a declarat soția fostului jucător de tenis.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Ilie Năstase are 5 copii

Ilie Năstase are cinci copii, iar în anul 1986, a înfiat doi copii cu fosta soție, actrița Alexandra King, pe Charlotte și pe Nicholas. După divorțul jucătorului de tenis, cei doi copii au rămas în grija mamei lor, în Statele Unite ale Americii. Ilie Năstase mai are o fiică din relația cu Dominique Garzia, Nathalie. Din căsnicia cu Amalia, cea de care a divorțat în anul 2010, acesta are două fete, Alessia și Emma.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Liviu Dragnea s-ar iubi cu o fostă sportivă, cu 34 de ani mai tânără ca el. Primele reacții din partea celor doi

Playtech.ro George Buhnici RUPE TĂCEREA despre derapajul de la Neversea și își cere scuze: „ Ca și cum aș fi fost fumat sau cel puțin amețit de băutură” VIDEO

Observatornews.ro George Buhnici îşi cere scuze la 10 zile de la declaraţiile despre "soţia minoră" şi "vergeturi la plajă": "Am primit acuzaţii şi ameninţări"

HOROSCOP Horoscop 26 iulie 2022. Leii își caută cu sârguință locul în lume și bine fac, mai ales acum, când totul e tulbure și nesigur

Știrileprotv.ro Un copil s-a infectat cu o amibă care mănâncă creierul după ce a fost la plajă. Apa contaminată i-a intrat în corp prin nas

Orangesport.ro "Soldaţii ruşi se comportă ciudat". Un ucrainean a făcut descoprirea stranie în locuinţa proprie imediat cum a intrat pe uşă

PUBLICITATE Surpriză de la PRO TV, pentru fanii serialului ”Vlad”

PUBLICITATE Tot ce vreți să purtați în vacanța de vară găsiți pe remixshop.com