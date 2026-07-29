Educație tehnică și academică, pe picior de egalitate

Burnham propune ca școlile să integreze abilități tehnice în curriculum, alături de materiile academice tradiționale. „Prea mult timp în această țară, elevilor li s-a spus că trebuie să urmeze calea academică pentru a reuși și a fi respectați. Întregul sistem școlar a fost construit în jurul acesteia, iar acest lucru i-a dezamăgit pe tinerii care doresc calificări tehnice”, a declarat premierul.

Măsura, descrisă de guvern drept „o schimbare fundamentală a sistemului educațional”, prevede ca liderii locali, primarii și angajatorii să colaboreze cu școlile pentru a dezvolta cursuri tehnice axate pe cerințele locurilor de muncă din regiune. De asemenea, Ofsted, organismul de inspecție educațională, va primi îndrumări pentru a recunoaște valoarea acestor calificări tehnice, alături de cele academice.

Planul Greater Manchester, inspirație pentru schimbare

Inițiativa se bazează parțial pe programul de bacalaureat Greater Manchester, introdus de Burnham în calitate de primar al regiunii. Premierul își dorește ca „Marea Britanie să aprecieze casca de protecție la fel de mult ca toca de absolvire”, subliniind necesitatea unei parități între educația tehnică și cea academică.

Programul va fi implementat începând cu septembrie 2028 și va include finanțări prioritare pentru calificări tehnice, în timp ce elevii vor avea acces la un curriculum mai diversificat, care să le ofere șanse reale pe piața muncii.

Un milion de tineri, în afara educației și pieței muncii

Potrivit unui raport din mai 2026 realizat de fostul ministru laburist Alan Milburn, problema tinerilor care nu urmează niciun program educațional, de angajare sau formare profesională afectează un milion de persoane în Regatul Unit. Raportul identifică drept cauze principale schimbările de pe piața muncii, inegalitatea și problemele de sănătate, dar subliniază și lipsa de concentrare pe calificările non-academice.

Milburn a salutat inițiativa lui Burnham, numind-o „un pas mare în direcția corectă și în concordanță cu concluziile analizei mele”.

Educația, văzută ca motor al mobilității sociale

Se așteaptă ca această reformă să contribuie la reducerea costurilor asociate beneficiilor sociale, prin integrarea mai multor tineri în câmpul muncii. Analiza lui Stephen Timms, ministrul securității sociale, privind sistemul de indemnizație de invaliditate pentru independență personală, va ghida aceste eforturi, adăugând o componentă economică importantă.

Burnham își propune să facă din educație un instrument al schimbării sociale, oferind tinerilor o „cale clară în viață” și reducând numărul celor aflați în afara sistemelor educaționale și profesionale. Această inițiativă ambițioasă marchează o schimbare semnificativă pentru Marea Britanie, cu scopul de a adapta educația la realitățile economice și sociale ale prezentului.

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