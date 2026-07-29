Fiica pe care Monica Gabor o are cu Irinel Columbeanu a devenit virală, clipul video în care apare reușind să adune în doar câteva ore aproape 6.000 de like-uri și peste 150 de comentarii.

„De unde ești? Cum ai prezenta lumii poporul și țara ta?” este întrebată Irina Columbeanu de cel care deține pagina de Instagram intitulată „Avenue of peace”.

Irina ColumbeanuIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 16

„Sunt din România, din București. Aș spune că românii sunt foarte orientați către familie și plini de naționalism, chiar dacă, la fel ca în oricare altă țară, sunt probleme precum corupția. În New York, de exemplu, mereu întâlnesc români pe stradă, aud pe cineva vorbind limba și merg la ei și imediat avem o legătură, deoarece venim din aceeași țară și devenim prieteni.

În New York există această comunitate de români, pe care o regăsesc în orice țară merg. Mereu întâlnesc români. Și mi se pare frumos, deoarece ne iubim țara și suntem mândri să fim români. Cred că ar trebui să ne punem în locul altor persoane și să fim cât mai altruiști cu putință, să încercăm să-i facem pe cei din jur mai fericiți, în loc să ne concentrăm numai asupra noastră. Nu totul este despre noi și trebuie să înțelegem asta”, a răspuns Irina Columbeanu.

Printre cei care au apreciat postarea de pe Instagram s-au aflat și Irina Columbeanu, dar și mătușa ei, Ramona Gabor.

„Bună, inteligentă, frumoasă. Sunt mândră de tine”, a scris Ramona Gabor în secțiunea de comentarii.

„Toți românii pe care i-am întâlnit mi-au trezit respect și admirație”, se arată pe pagina de Instagram intitulată „Avenue of peace”. „O plăcere să vorbesc cu tine. Continuă să răspândești pozitivitate, faci lumii noastre un serviciu imens”, a scris și Irina Columbeanu în secțiunea de comentarii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
Viva.ro
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
E oficial! Ce a decis Ilie Bolojan, cu puțin timp în urmă! Toată lumea vorbește acum despre asta
Unica.ro
E oficial! Ce a decis Ilie Bolojan, cu puțin timp în urmă! Toată lumea vorbește acum despre asta
Robbie Williams, dedicație în genunchi în fața Mădălinei Ghenea. Artistul și actrița au fost protagoniștii unui moment cu adevărat spectaculos. Foto
Elle.ro
Robbie Williams, dedicație în genunchi în fața Mădălinei Ghenea. Artistul și actrița au fost protagoniștii unui moment cu adevărat spectaculos. Foto
Parteneri
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini
Tvmania.ro
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini

Știri România

Parteneri
42 de kilometri de autostradă sunt gata, dar rămân închiși. Expert: „Nu există niciun motiv tehnic”
Adevarul.ro
42 de kilometri de autostradă sunt gata, dar rămân închiși. Expert: „Nu există niciun motiv tehnic”
Gaziantep a scăpat de interdicţia la transferuri! Primul care semnează e jucătorul care a luat eventul cu U Craiova
Fanatik.ro
Gaziantep a scăpat de interdicţia la transferuri! Primul care semnează e jucătorul care a luat eventul cu U Craiova
Iranul a lansat rachete balistice spre bazele SUA, iar petrolul WTI a sărit cu până la 5%
Financiarul.ro
Iranul a lansat rachete balistice spre bazele SUA, iar petrolul WTI a sărit cu până la 5%
Parteneri
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
TVMania.ro
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
Țeapa prețului diferit. Ce drepturi ai când produsul costă mai mult la casa de marcat
ObservatorNews.ro
Țeapa prețului diferit. Ce drepturi ai când produsul costă mai mult la casa de marcat
Tragedia înfiorătoare a momentului în România! Artista noastră și-a luat Adio pe Facebook și a murit! Am aflat chiar acum și nu ne mai revenim din șoc! Ce i s-a întâmplat este crunt
Libertateapentrufemei.ro
Tragedia înfiorătoare a momentului în România! Artista noastră și-a luat Adio pe Facebook și a murit! Am aflat chiar acum și nu ne mai revenim din șoc! Ce i s-a întâmplat este crunt
Parteneri
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
GSP.ro
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
Fostul fotbalist român, suspectat de fraudă cu siteuri de dating! Profit de 3,5 milioane de euro
GSP.ro
Fostul fotbalist român, suspectat de fraudă cu siteuri de dating! Profit de 3,5 milioane de euro
Parteneri
NOI SCUMPIRI la carburanți. Motorina sare de 10 lei pe litru la Petrom și Rompetrol
Mediafax.ro
NOI SCUMPIRI la carburanți. Motorina sare de 10 lei pe litru la Petrom și Rompetrol
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
El este militarul în vârstă de 26 de ani găsit mort în pădurea Babadag. Fusese dat dispărut
Wowbiz.ro
El este militarul în vârstă de 26 de ani găsit mort în pădurea Babadag. Fusese dat dispărut
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Wowbiz.ro
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
De nerecunoscut!!! S-a schimabt total!! Cum arata azi Bianca Roman de la Insula Iubirii
Redactia.ro
De nerecunoscut!!! S-a schimabt total!! Cum arata azi Bianca Roman de la Insula Iubirii
România, zguduită de o mișcare seismică în această după-amiază. Unde s-a produs cutremurul
KanalD.ro
România, zguduită de o mișcare seismică în această după-amiază. Unde s-a produs cutremurul

Politic

Parteneri
Delta urbană de la Iași ar urma să dreneze 36,5 milioane de lei. Studiul de fezabilitate este gata, iar consilierii locali sunt chemați să aprobe investiția
ZiaruldeIasi.ro
Delta urbană de la Iași ar urma să dreneze 36,5 milioane de lei. Studiul de fezabilitate este gata, iar consilierii locali sunt chemați să aprobe investiția
Câți bani ia Universitatea Craiova dacă ajunge în Champions League! Sumă fabuloasă pentru campioana României
Fanatik.ro
Câți bani ia Universitatea Craiova dacă ajunge în Champions League! Sumă fabuloasă pentru campioana României
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem
Spotmedia.ro
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem