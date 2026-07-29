Fiica pe care Monica Gabor o are cu Irinel Columbeanu a devenit virală, clipul video în care apare reușind să adune în doar câteva ore aproape 6.000 de like-uri și peste 150 de comentarii.

„De unde ești? Cum ai prezenta lumii poporul și țara ta?” este întrebată Irina Columbeanu de cel care deține pagina de Instagram intitulată „Avenue of peace”.

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„Sunt din România, din București. Aș spune că românii sunt foarte orientați către familie și plini de naționalism, chiar dacă, la fel ca în oricare altă țară, sunt probleme precum corupția. În New York, de exemplu, mereu întâlnesc români pe stradă, aud pe cineva vorbind limba și merg la ei și imediat avem o legătură, deoarece venim din aceeași țară și devenim prieteni.

În New York există această comunitate de români, pe care o regăsesc în orice țară merg. Mereu întâlnesc români. Și mi se pare frumos, deoarece ne iubim țara și suntem mândri să fim români. Cred că ar trebui să ne punem în locul altor persoane și să fim cât mai altruiști cu putință, să încercăm să-i facem pe cei din jur mai fericiți, în loc să ne concentrăm numai asupra noastră. Nu totul este despre noi și trebuie să înțelegem asta”, a răspuns Irina Columbeanu.

Printre cei care au apreciat postarea de pe Instagram s-au aflat și Irina Columbeanu, dar și mătușa ei, Ramona Gabor.

„Bună, inteligentă, frumoasă. Sunt mândră de tine”, a scris Ramona Gabor în secțiunea de comentarii.

„Toți românii pe care i-am întâlnit mi-au trezit respect și admirație”, se arată pe pagina de Instagram intitulată „Avenue of peace”. „O plăcere să vorbesc cu tine. Continuă să răspândești pozitivitate, faci lumii noastre un serviciu imens”, a scris și Irina Columbeanu în secțiunea de comentarii.

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