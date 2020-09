Chipul unei fetițe l-a marcat atât de tare pe Codin Maticiuc încât acum renovează etajul 7 al Spitalului Fundeni. “Am fost foarte afectat, am și plâns mult”

“Sunt în plin proces de renovare a unui etaj de la Fundeni. Etajul 7 mai precis, acolo unde sunt internați copii bolnavi de cancer. Este nevoie mare de renovări, de niște lucrări și mai ample, cum ar fi câte o baie în fiecare salon. Am demarat treaba asta pentru că lumea a venit lângă mine, am reușit să strâng niște bani. Antreprenorul zice că o să terminăm pe 1 decembrie, eu sper ca măcar de Crăciun să fim gata. Dar mai am nevoie de bani. De fiecare dată când ating un target zic că pot mai mult. Acum îmi doresc să schimb și mobilierul, așa că îmi donez ziua de naștere. Mi-am anunțat absolut toți prietenii că pot să-mi facă un astfel de cadou”, a declarat Codin Maticiuc pentru Libertatea, încercând să transmită un mesaj tuturor celor care au posibilitatea de a face o donație, oricât ar fi de mică, pentru o cauză nobilă.

Juratul de la “Masked Singer România” ne-a mărturisit că deși multă lume îl critică pentru faptul că expune pe site-urile de socializare toate cauzele pentru care face sau strânge donații, el are acest gen de activități cu mult înainte de a se inventa rețelele de socializare. “Totul a pornit din educația pe care părinții mi-au dat-o, pentru că părinții mei au construit un orfelinat acum 15 ani și de atunci sunt implicat în activitățile orfelinatului, avem mai multe programe. În ceea ce privește implicarea în reamenajarea de la «Fundeni», totul a pornit în momentul în care niște fete care mergeau la spital m-au rugat să donez un scaun pentru citostatice. Sunt niște scaune speciale. Atunci l-am donat și am vrut să vin cu ele să văd și eu ce se întâmplă acolo. Doi ani la rând am mers cu ele, de Crăciun, de Ziua Copilul, de Paște și am rămas impresionat de copii, de situația lor, de nevoile lor”, ne-a mai spus Codin. Totuși, în spatele proiectului de la “Fundeni” stă o poveste care l-a marcat și care îl urmărește și în ziua de azi, deși au trecut mai bine de 5 ani.

“Cel mai impresionat am rămas de o fetiță pe care am întâlnit-o la camera 702. Am văzut-o extrem, extrem de tristă și pe care nu am reușit să o fac deloc să zâmbească, oricât de mult am încercat. Îmi amintesc și acum că era Crăciunul și eram și cu Moș Crăciun lângă mine. Fetița aceea a murit după două săptămâni. Când am aflat am fost extrem de trist. Am fost foarte afectat, am și plâns mult. Era primul meu contact și a fost cumva cel mai greu.

Nu știu dacă acela a fost neapărat declicul să renovez, dar cu siguranță acela a fost momentul în care am decis să rămân acolo și să ajut mereu. Am știut că este una dintre cauzele pentru care voi încerca să schimb ceva”.

“Îmi donez munca firmelor care donează bani”

Maticiuc nu doar cere fonduri, ci se oferă să dea la schimb din timpul și munca lui. Astfel că, atunci când i se cere să fie agent imobiliar în schimbul unei sume donate pentru renovarea etajului 7, Codin se mobilizează imediat. “Cerșesc, recunosc că cerșesc bani. Cel mai mult cerșesc de la firme. Aș vrea ca firmele să mi se alăture și mi s-au alăturat. Mi s-a alăturat un complex mare rezidențial, o firmă poate cea mai mare și de lux de instalații și accesorii pentru baie. Eu lucrez pentru ei. Și nu mă refer aici că le fac campanii publicitare sau în care să anunțăm că ei au donat. Spre exemplu, acel ansambul rezidențial mi-au cerut să vin și să prezint niște case pe care ei le vând. Fără să știe oamenii.

Așa că o să fiu și un soi de agent imobiliar. Cumva îmi donez și eu munca pentru că și ei donează bani. Sunt dispus să fac lucrul ăsta. Să muncesc pentru alți oameni, să-mi donez din muncă și timp ca să reușesc să strâng fonduri”, ne-a mai spus producătorul filmului “Miami Bici”.

VIDEO/ FOTO: Cosmin Nistor/ Dumitru Angelescu

