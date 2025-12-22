Potrivit Bloomberg, prețul barilului la țițeiul Ural a scăzut vineri la 34,82 de dolari la transporturile prin Marea Baltică și la 33,17 dolari la cele prin Marea Neagră. În comparație, țițeiul Brent se tranzacționa la aproximativ 61 de dolari per baril.

În octombrie, administrația Trump a impus sancțiuni împotriva Rosneft și Lukoil, reducând semnificativ cererea de petrol din Rusia. O cerere scăzută a petrolului din Rusia poate afecta semnificativ capacitatea Kremlinului de a-și purta războiul împotriva Ucraina, în condițiile în care resursele enegetice – petrolul și gazele în special – asigură cel puțin 25% din bugetul federal al Rusiei.

Probleme în industria extractivă rusă

La prețul actual al țițeiului Ural, producătorii de petrol din Rusia se luptă să acopere cheltuielile de capital la o serie de zăcăminte. Informația a fost obținută de Reuters de la două surse din cadrul companiilor producătoare de petrol din Rusia.

Potrivit acestor surse, un preț de aproximativ 40 de dolari per baril pentru țițeiul Ural este abia suficient pentru a acoperi costurile de extragere a petrolului din sonde și de transport în porturi.

Unele zăcăminte, cele din regiuni îndepărtate cu producție mai scumpă, ar putea chiar deveni neprofitabile. În schimb, zăcămintele mature din regiunile Volga și Siberia de Vest, cu costuri de operare reduse, rezerve mari și proximitate față de conducte, sunt „în creștere”, notează Maksim Șevirenkov, analist la Institutul de Energie și Finanțe, citat de The Moscow Times.

„Industria petrolieră alunecă în criză, iar ultimele sancțiuni vor accelera acest proces”, estimează Craig Kennedy, fost vicepreședinte la Bank of America. Nu există mulți cumpărători pentru petrolul rusesc supus sancțiunilor. „Dacă vă uitați la cifre, între 1,6 și 2,8 milioane de barili pe zi rămân fără cerere fermă. Și acum se acumulează volume mari de petrol nevândut pe mare”, spune expertul.

Companiile energetice ale Kremlinului înregistrează pierderi drastice

Rezultatele financiare ale companiilor petroliere s-au înrăutățit deja, notează el. Profitul net al Rosneft pentru ianuarie – septembrie a scăzut de trei ori, în timp ce cel al Gazprom Neft a scăzut cu 38%. Lukoil a pierdut jumătate din profit în prima jumătate a anului, iar în urma sancțiunilor lui Donald Trump ar putea pierde active străine în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari.

„Observăm o deteriorare a performanței financiare a companiilor petroliere în a doua jumătate a anului, comparativ cu prima jumătate a acestui an. Și, pentru 2026, comparativ cu 2025, nu vedem nicio îmbunătățire a performanței financiare”, notează economistul Kirill Bahtin.

O recesiune profundă la orizont

În acest context, The Washington Post face un tablou sumbru asupra viitorului economiei ruse. Consecințele acumulate a patru ani de cheltuieli militare masive, scăderea veniturilor din petrol și inflația-record pun Kremlinul în pericol de colaps economic sistemic. Experții prevăd o recesiune profundă și o posibilă criză bancară chiar din 2026, remarcă ziarul american.

În pofida încercărilor Kremlinului de a proiecta încredere, economia rusă este mai slabă decât oricând de la lansarea invaziei la scară largă, la 24 februarie 2022. Majoritatea rezervelor monetare și a resurselor de credit care au alimentat mașina de război au fost deja epuizate, iar noile sancțiuni americane împotriva Rosneft și Lukoil adâncesc criza de lichiditate. Economiștii avertizează că 2026 va fi un punct de cotitură, când sistemul financiar rus ar putea să nu reziste presiunii.

Armata rusă face cheltuieli record

Industria extractivă a Rusiei, principalul contribuitor la buget, alunecă rapid în criză. Din cauza sancțiunilor, veniturile din energie au scăzut în decembrie 2025 cu 49% față de aceeași perioadă a anului trecut. Acest lucru se întâmplă într-un moment în care cheltuielile militare au atins un maxim istoric – 149 de miliarde de dolari numai în primele trei trimestre.

Situația se înrăutățește și pentru Gazprom, care a pierdut 12,9 miliarde de dolari după ce nu a mai avut acces deplin la piața europeană. Rezervele de numerar ale companiei, care se ridicau la 27 de miliarde de dolari la începutul anului 2022, au scăzut la un nivel critic de 6-8 miliarde de dolari.

Amenințarea datoriilor neperformante

Banca Centrală a Rusiei a fost forțată să majoreze rata dobânzii cheie la peste 20% pentru a reduce inflația. Acest lucru a dus la oprirea investițiilor și la incapacități de plată pe scară largă în sectorul corporativ. Cu toate acestea, cea mai mare amenințare se află în sistemul bancar, unde împrumuturile acordate sectorului apărării reprezintă aproape un sfert din totalul împrumuturilor în ruble (peste 202 miliarde de dolari). Acest sector este opac și prost reglementat, creând un fond imens de datorii potențial neperformante.

Analiștii apropiați Kremlinului prevăd o criză bancară sistemică până în octombrie 2026, dacă volumul împrumuturilor neperformante continuă să crească.

Riscuri de tensiuni sociale

Problemele economice afectează deja în mod direct populația. Cheltuielile rușilor pentru îmbrăcăminte, bunuri de uz casnic și asistență medicală au scăzut cu 6 – 9%. În multe regiuni, companiile își transferă dificultățile financiare asupra angajaților.

La Nijni Tagil, muncitorii de la topitoria de cupru au înregistrat un mesaj video în care s-au plâns de restanțe salariale de două luni. În regiunea Ulianovsk, peste 300 de muncitori în construcția de reactoare nucleare au intrat în grevă. În Kuzbass, 18 companii de cărbune și-au încetat complet activitatea, în timp ce altele 30 sunt în stare critică.

Suma totală a restanțelor salariale din Rusia aproape s-a triplat în octombrie. Deși oligarhii din jurul Kremlinului nu se așteaptă încă la tulburări politice la scară largă, 2026 promite a fi primul an cu adevărat dificil pentru societatea rusă de la începutul războiului, când răbdarea populației ar putea fi pusă la încercare de portofele goale, conchide The Washington Post.

