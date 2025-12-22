„A oferi noi modele termice în segmentul Polo nu ar avea niciun sens. Ar fi prea scumpe pentru clienții noștri”, explică șeful Volkswagen, relatează Clubic.

Noile reglementări Euro 7 cresc semnificativ costurile prin cerințe stricte, precum filtrele de particule și sistemele de reducere a emisiilor de NOx, făcând mașinile pe benzină inaccesibile din punct de vedere financiar.

Volkswagen își concentrează acum eforturile pe vehicule electrice. Modelele ID. Polo, ID. Cross și ID. Every1 vor fi construite pe platforma MEB+, o versiune îmbunătățită a platformei electrice existente a grupului. Prețul de pornire este estimat la aproximativ 25.000 de euro.

Această decizie reprezintă o schimbare majoră, mai ales că Uniunea Europeană încă discută despre relaxarea planului de eliminare a motoarelor termice până în 2035.

Decizia Volkswagen este susținută de măsuri semnificative de reducere a costurilor de producție în Germania. După un acord cu sindicatul IG Metall în decembrie 2022, uzinele din Wolfsburg, Emden și Zwickau și-au redus costurile de producție cu 30%.

Totuși, acest lucru a implicat un plan social amplu, care prevede eliminarea a 35.000 de locuri de muncă până în 2030, dintre care 25.000 deja au fost realizate prin pensionări anticipate și acorduri mutuale.

Volkswagen subliniază dorința sa de a demonstra că poate dezvolta și produce vehicule competitive în Germania. Clubic subliniază că acesta este un pas important în strategia companiei, mai ales în contextul competiției internaționale intense.

De asemenea, Volkswagen, cel mai mare producător auto din Europa, s-a pregătit să închidă pentru prima dată o fabrică în Germania, după 88 de ani de existență.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE