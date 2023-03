De câteva luni, Chris Rock lucrează la spectacolul său de stand-up, care va fi difuzat pe Netflix. Comediantul a ironizat momentul în care Will Smith l-a lovit la Premiile Oscar 2022. Potrivit The Wall Street Journal, el a spus: „Singurul lucru pe care oamenii vor să îl știe… dacă a durut? Da, a durut!”

Comediantul, în vârstă de 58 de ani, a făcut referire și la Ali, personajul pe care Will Smith l-a interpretat în anul 2001, în filmul „New Jack City”. „El l-a jucat pe Muhammad Ali! Eu eram Pookie.”

„Chiar și în filmele de animaţie, eu sunt o zebră și el este un nenorocit de rechin”, a adăugat el, potrivit The US Sun. „M-a lovit atât de tare încât aud în continuu în cap «Summertime»”, a glumit el referindu-se la un celebru hit rap al lui Will Smith din anii 1990.

Deși vedeta a mai abordat acest subiect controversat, Chris Rock nu a mai vorbit niciodată atât de direct despre palma primită de la artist. Comediantul își va lansa spectacolul înainte cu o săptămână de Premiile Oscar 2023, relatează standard.co.uk.

Will Smith l-a pălmuit pe Chris Rock

Actorul în vârstă de 53 de ani a urcat pe scenă și l-a pocnit pe Chris Rock, după ce acesta a glumit pe seama soției sale, în timp ce prezenta Oscarul pentru „cel mai bun documentar”. Will Smith și-a cerut scuze ulterior, pe scenă, după ce a câștigat premiul pentru „cel mai bun actor”.

„Jada, te iubesc. Abia aştept să văd G.I. Jane II”. Aceasta este gluma pe care a făcut-o Chris Rock la adresa soției lui Will Smith. Prezentatorul s-a referit la tunsoarea ”zero” a Jadei Pinkett-Smith, care a fost una provocată de o boală.

Inițial, Will Smith a râs, în timp ce Jada Pinkett-Smith a fost vizibil deranjată. Ulterior, Will Smith s-a îndreptat către scenă și s-a apropiat de Chris Rock. „Oh, King Richard”, spune Chris Rock, în timp ce Will Smith se apropie de el. Acesta din urmă îl pocnește peste față.

„Will Smith tocmai m-a lovit”, spune la scurt timp Chris Rock, clarificând situația.

Premiile Oscar 2023. O „echipă de criză”, înființată în premieră, după episodul în care Will Smith l-a pălmuit pe Chris Rock

La ediţia din acest an a galei premiilor Oscar s-a înființat o echipă de criză pentru a fi pregătită să reacţioneze la orice incidente neprevăzute, a anunțat Bill Kramer, directorul executiv al Academiei americane de film (AMPAS), potrivit agenției germane de știri DPA, preluată de Agerpres.

Bill Kramer a dezvăluit că echipa a examinat „multe scenarii” înaintea celei de-a 95-a ediţii a galei de decernare a premiilor Oscar. Aceasta va avea loc pe 12 martie şi va fi prezentată de actorul şi prezentatorul TV american Jimmy Kimmel. Decizia a fost luată după scenele fără precedent care au avut loc la gala din 2022, când actorul Will Smith a urcat furios pe scenă şi l-a pălmuit pe prezentatorul principal al ceremoniei, Chris Rock.

