În 2020, Anca Țurcașiu a făcut puține dezvăluiri despre divorțul de Cristian Georgescu, alături de care are un băiat, pe Radu. Acum, invitată în podcastul lui Cătălin Măruță, actrița a susținut că s-a schimbat radical după separarea de fostul soț și pandemie.

„Sunt total altă persoană. A fost un șoc foarte puternic, odată cu pandemia. Am avut două lovituri. M-am trezit dintr-odată singură pe canapea, nemaiavând ce să lucrez, nemaiavând familie, nemaiavând nimic. Dintr-odată, toată viața mea s-a răsturnat. Nu mă așteptam. Am învățat să mă cunosc, să fiu atentă la ce simt, să-mi dau importanță, să am grijă de mine.

A fost ceva grav. Am avut curaj să fac asta, să trec prin tot ce am trecut și să accept. Primul lucru care te face fericit pe pământ este acceptarea lucrurilor. E și cel mai greu. A fost foarte greu. Dar sunt alt om, altă persoană. E o perioadă de doliu. Trebuie să ai încredere, speranță și nădejde”, a declarat Anca Țurcașiu, în podcastul „Acasă la Măruță”.

Anca Țurcașiu, ajutată după divorț

Întrebată pe cine a avut alături după divorț, Anca Țurcașiu a dezvăluit: „Părintele Ilarion Dan. M-a trimis cineva la el. A avut foarte multă înțelepciune, răbdare, mângâiere și căldură. A fost omul principal care m-a ajutat. Am să-i port recunoștință, lui și celor care mi-au mai fost alături atunci, toată viața. Eu sunt un om foarte recunoscător și apropiat de cei dragi”.

În cadrul aceluiași interviu, Anca Țurcașiu a susținut că se temea să nu rămână singură. „Problema e vârsta. Atunci când rămâi singur te gândești că, băi, înaintez în vârstă, unde mai găsesc eu… ți-e frică. Unde mai găsești un bărbat…

Nu cred că m-am gândit niciodată că nu-l voi găsi. Cred că de-asta l-am găsit. Dacă mă gândeam negativ și spuneam că nu mai sunt bărbați, toți sunt căsătoriți sau nu știu cum… Întotdeauna am avut speranța că va fi cineva. Chiar am crezut. A venit la patru ani distanță, dar a venit (râde)”, a mai spus Anca Țurcașiu, pe YouTube.

Ce diferență de vârstă e între Anca Țurcașiu și Călin Șerban

După divorț, la patru ani, Anca Țurcașiu și-a refăcut viața amoroasă. Se iubește cu Călin Șerban, fiind o diferență de patru ani între ei. Artista va împlini 55 de ani pe 8 mai, în timp ce iubitul ei va împlini 51 de ani în luna iunie. „Tot timpul am simțit că sunt foarte tânăr. Eu capăt doar experiență”, a spus Călin Șerban, după ce Cătălin Măruță l-a întrebat dacă se simte cel mai tânăr din relație.

„Eu nu prea mă raportez la ani. Mă raportez la ce simt. Vârsta noastră este ceea ce gândim și cum ne comportăm. Poți să fii bătrânicios de când ai 30 de ani. Depinde cum ești, cum te îmbraci, cum țopăi, cum te bucuri, cum râzi”, a adăugat Anca Țurcașiu, care are și un ritual cu iubitul încă de la începutul relației.

„Când l-am întâlnit pe Călin, am făcut un lucru foarte interesant. El cred că este cel mai ordonat și disciplinat om pe care l-am cunoscut în viața mea. Am făcut o listă: Noi de astăzi înainte vom face aceste lucruri în fiecare zi – citim cel puțin zece pagini, dansăm împreună pe o melodie, etc.”, a mai spus Anca Țurcașiu.

