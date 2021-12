Alexandru Precup are 26 de ani locuiește în București. Finalistul de la „SuperStar România” muncește, el e lucrător comercial la o firmă de catering. Pe lângă jobul său, lui Alexandru îi place să deseneze și să se joace la PC.

Alexandru Precup și-a descoperit pasiunea pentru muzică după ce a început să cânte prin casă, făcând cover-uri. Nu are studii de canto, a făcut doar un semestru de chitară. Chiar el a dezvăluit la PRO TV că tatăl lui a avut o trupă de rock: „Joc secund”. În prezent, tatăl lui nu mai cântă, ci este paznic, iar mama este șomeră. Tânărul a fost crescut de bunicii materni, căci părinții au divorțat când el era mic.

În 2015, Alexandru Precup a fost plecat la munca în Anglia. A lucrat într-un depozit, dar s-a întors după numai câteva luni. În prezent, finalistul de la „Superstar România” face parte dintr-o trupă de metal, ca lead vocals, scrie wowbiz.ro.

Pentru Libertatea, finalistul a vorbit despre întreaga experiență „SuperStar România”. „Tocmai zilele astea vorbeam cu o altă concurentă despre faptul că suntem aici. Au trecut câte?…. 7, 8 etape? Este o experiență superbă să ajungi până aici în cadrul unui concurs de genul ăsta. Dacă mi-aș fi spus acum un an că voi ajunge în finala unui show, aș fi râs în hohote. Cât despre frica și că nu voi fi votat să merg mai departe, am spus-o și o repet: pentru mine, realitatea că am ajuns până aici mă mulțumește enorm de mult, pentru mine, eu deja am câștigat SuperStar”, a declarat el.

„Încă din prima zi de înscriere am fost înconjurat de voci superbe, mult peste mine ca și tehnică, mă simțeam nepotrivit, însă mi-am dat seama că eram decât foarte timid și nu îmi arătam toate valorile în fața oricui. Omul de acum însă are mai multă încredere în el și puterea de a da totul pe scenă”, a mai dezvăluit finalistul.

Finala „SuperStar România” 2021

Superstar România 2021, show-ul difuzat la PRO TV, are patru gale live în luna decembrie. Trei au avut loc pe 1 decembrie și 3 decembrie și pe 10, iar următoarea pe 17 decembrie. Marele câștigător al emisiunii „Superstar România” 2021 va fi ales în ultima gală live, care va avea loc pe 17 decembrie 2021.

