Alina Radi are 34 de ani și e cântăreață de muzică de petrecere. Mulți ani de zile ea a locuit în Statele Unite ale Americii, fiind iubita lui Nick Rădoi, scrie protv.ro. În prezent, ea locuiește la Timișoara alături de băiatul ei, Dario.

„Sunt Alina Radi, am 34 de ani. Sunt din Timișoara. Sunt mamă și solistă. Și am venit să mă bucur de cea mai mare experiență pe care o pot avea și anume experiența marelui joc Survivor România”, a spus Alina Radi aseară, când a apărut prima oară la Survivor România 2023.

Alina Radi, care face parte de ieri din echipa Războinicilor de la Survivor România 2023, are pe YouTube mai multe melodii de petrecere, multe dintre ele având sute de mii de vizualizări.

Războinica e foarte activă și pe Instagram, până acum are peste 11.000 de urmăritori, care îi apreciază toate postările.

Alina Radi, declarații despre relația cu Nick Rădoi

Într-un interviu pentru Fanatik, Alina Radi a vorbit și despre fostul iubit. „Am rămas prietenă cu Nick, ne respectăm pentru că suntem doi oameni maturi care au trăit o poveste frumoasă de dragoste. A înțeles de acum 10 ani că eu îmi doresc o carieră, nu viață de familie. Poate acolo am greșit și Dumnezeu mi-a dat o palmă pentru că, după ce am pus punct relației, toate mi-au mers pe dos”, a explicat artista, care spune că acum e pe deplin fericită, chiar dacă nu are un partener de viață.

„În momentul de față sunt fericită că am un copil minunat, încă sunt foarte focusată pe muzică și educația copilului meu. Am o viață frumoasă și m-am obișnuit așa, singură”, a mai declarat ea.

